Fiona Apple partage un nouvel album Fetch the Bolt Cutters: écoutez et lisez l’intégralité des crédits

Fiona Apple a sorti son premier nouvel album en huit ans. Après une brève vidéo d’annonce au début du mois, Fetch the Bolt Cutters est arrivé comme promis. Écoutez-le ci-dessous et consultez le générique complet de l’album.

L’album a été produit par Fiona Apple et Amy Aileen Wood avec Sebastian Steinberg et David Garza. Bien que plusieurs lieux soient crédités, chaque chanson a été partiellement enregistrée chez Apple. La chanson-titre contient des voix de secours de l’actrice Cara Delevingne, et le guitariste de Best Coast, Bobb Bruno, apporte des «effets spéciaux» à une paire de chansons. Les crédits notent également les contributions des «aboiements» de Mercy, Maddie, Leo et Alfie. Retrouvez les illustrations de l’album de David Garza ci-dessous.

Apple a récemment discuté de Fetch the Bolt Cutters dans une longue interview avec le New Yorker. Le titre de l’album provient d’une ligne de dialogue dans le drame de la police britannique The Fall, parlé par un enquêteur sur les crimes sexuels (Gillian Anderson) en train de secourir une fille qui a été détenue et torturée.

Apple a détaillé les années entre son album 2012 The Idler Wheel … et Fetch the Bolt Cutters, réfléchissant à ses relations passées, à sa santé mentale fluctuante et à sa décision d’arrêter de boire. Elle a également longuement discuté du processus d’enregistrement de l’album, affirmant qu’elle avait même utilisé les os de son chien bien-aimé mais décédé, Janet, pour expérimenter des textures percussives. «Je veux des couleurs primaires», a-t-elle déclaré. “Je ne veux pas de demi-mesures.”

L’album arrive après une série d’enregistrements uniques, dont une collaboration avec Phoebe Bridgers, une reprise de Mose Allison et une chanson de Bob’s Burgers.

01 Je veux que tu m’aimes

Écrit par Fiona Apple

Edité par FhW Music (ASCAP)

Voix par Fiona Apple

Piano par Fiona Apple

Casio Drums par Fiona Apple

Basse par Sebastian Steinberg

Batterie par Sebastian Steinberg et Amy Aileen Wood

Produit par Fiona Apple et Amy Aileen Wood avec Sebastian Steinberg et David Garza

Enregistré par Amy Aileen Wood et John Would chez Fiona’s House et Stanley Recordings

Mixé par Dave Way

Masterisé par Bob Ludwig

.