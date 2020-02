‘Fire’: les joueurs de l’Ohio enflamment les scènes soul et pop

On oublie parfois à quel point certains groupes clés de soul-funk des années 1970 ont eu un impact sur la scène musicale américaine, pas seulement dans leur bastion R&B mais aussi sur la scène pop. Parmi les plus sous-évalués de ces actes de nos jours, il y a les Ohio Players, le collectif de Dayton qui était sûrement l’une des tenues les plus amusantes de tous.

Le 8 février 1975, les joueurs de l’Ohio ont connu l’une de leurs plus belles heures de succès de crossover lorsque le single ‘Feu,’ qui avait dépassé le palmarès R&B deux semaines plus tôt, a atteint le sommet du Billboard Hot 100. Ils avaient déjà traversé, notamment avec deux 20 meilleurs singles, “Funky Worm” et “Skin Tight”, qui ont tous deux remporté la certification d’or. «Funky Worm» était leur premier R&B n ° 1; après un changement d’étiquette de Westbound à Mercury et quelques ajustements de personnel, ‘Fire’ était le deuxième. En tout, le groupe a marqué un total impressionnant de cinq best-sellers soul.

Mais c’était un nouveau niveau de validation pop, et moins d’un an plus tard, les joueurs de l’Ohio l’ont fait à nouveau. “Love Rollercoaster”, un autre groove irrésistible plus tard couvert par les Red Hot Chili Peppers, a répété l’exploit de dominer les charts soul et pop. Tout aussi notamment, l’album des Players contenant le premier de ces deux favoris, également appelé Fire, a atteint le sommet du Billboard 200.

C’était le deuxième des quatre albums R&B n ° 1 en un peu plus de deux ans par un groupe dont les pochettes d’album étaient presque aussi mémorables que leur musique. En plus de «Love Rollercoaster», ils ont régné à nouveau sur les charts soul singles avec «Sweet Sticky Thing» et «Who’d She Coo», en restant fidèles à leurs principes géniaux.

“Fire” est sur l’album du même nom de l’Ohio Players, qui peut être acheté ici.

