Firewind annonce un nouveau chanteur – Blabbermouth.net

VENT DE FEU, le groupe avec l’ancien OZZY OSBOURNE guitariste Gus G., s’est séparé du guitariste / claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse. Le nouveau chanteur du groupe est Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIA et SINBREED.

VENT DE FEU travaille actuellement sur son neuvième album studio, qui sortira plus tard en 2020.

VENT DE FEU a annoncé les derniers changements de programmation dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le groupe a écrit: “Chers amis et supporters, nous avons été assez discrets sur le nouvel album mais nous allons droit au but.

“Après plusieurs années, Bob Katsionis abandonne le style de vie de tournée et se concentre sur son travail en tant que producteur / ingénieur de studio ainsi que sur ses propres projets. Nous nous sommes également séparés Henning Basse pour des raisons personnelles qui l’empêcheront de terminer le prochain cycle de tournée d’album et de continuer avec le groupe dans son ensemble. Nous les remercions tous les deux pour leur temps et leur contribution à VENT DE FEU. Il n’y a absolument pas de mauvais sang ici, les gars font partie de notre héritage et nous leur souhaitons bonne chance pour l’avenir.

“Bien que ce fut un grand défi pour nous, c’est un changement qui devait se produire pour que le groupe continue. C’est une renaissance de VENT DE FEU et un nouveau chapitre de notre histoire musicale.

“En même temps, nous aimerions accueillir un nouveau chanteur Herbie Langhans (AVANTASIA, ex-SINBREED). Herbie est un enfer de chanteur et son style puissant insuffle une nouvelle vie à notre nouveau matériel mais aussi à notre catalogue. Il a récemment terminé le chant de notre neuvième album studio, qui devrait sortir plus tard cette année.

“Nous sommes très heureux de pouvoir enfin révéler l’album à venir et de partager les nouveaux sons avec vous! Restez à l’écoute car d’autres annonces arriveront très bientôt!”

VENT DE FEU et PEUR PRIMAIRE soutiendra les maîtres progressistes du New Jersey SYMPHONY X sur leur “Tournée nord-américaine du 25e anniversaire 2020”. Le trek de 28 dates débutera à Englewood, New Jersey le 14 mai et fera escale à Montréal, Cleveland et Austin avant de se terminer le 17 juin à The Masquerade à Atlanta.

VENT DE FEUdernier album de, “Immortels” a marqué la première fois que le groupe a fait appel à un coproducteur extérieur, après avoir travaillé avec Dennis Ward, qui a non seulement conçu, mixé et maîtrisé le LP, mais aussi co-écrit avec Gus. Le disque était VENT DE FEUest la première et unique sortie avec Basse, qui avait déjà tourné avec le groupe sur différents continents en 2007 et était le chanteur de Gusgroupe de tournée solo.



