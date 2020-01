Fit For An Autopsy publie un clip pour «Warfare»

Bande de six pièces du New Jersey ADAPTÉ À UNE AUTOPSIE a publié le clip officiel de la chanson “Guerre”. La piste est extraite du cinquième album studio du groupe, “La mer des bêtes tragiques”, qui est sorti en octobre dernier via Dossiers d’explosion nucléaire (Guerre humaine en Australie).

“La mer des bêtes tragiques” a été à nouveau produit, conçu, mixé et maîtrisé par le guitariste Will Putney à Graphique Nature Audio à Belleville, New Jersey. L’œuvre a été créée par Adam Burke.

Putney a expliqué à KillYourStereo.com “La mer des bêtes tragiques”: “Je pense que cette fois, nous avons abordé des chansons plus thématiques comme des morceaux individuels, plutôt que d’essayer de jeter l’évier de la cuisine dans chaque piste. J’ai l’impression que les chansons ont leur propre identité plus que nous ne l’avons fait par le passé, et cela vous permet de vivre ces émotions plus longtemps. “

ADAPTÉ À UNE AUTOPSIE vient de lancer une tournée européenne de 28 dates en tant que loi de soutien pour Ton art est un meurtre. Apparaissent également sur le projet de loi CARNIFEX, RIVIÈRES DU NIHIL et JE SUIS.



