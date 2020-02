Five Finger Death Punch Bassist en tournée avec Megadeth: “ C’est définitivement allumé un feu sous nos arrières ”

Antérieur à POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSdu 23 janvier à Oslo, Norvège, bassiste Chris Kael a parlé avec Eternal Terror Live. La conversation complète peut être vue ci-dessous. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le titre du nouvel album du groupe, “F8” (prononcé “destin”):

Chris: “Nous essayions de trouver un moyen de faire le lien avec le numéro huit, car il s’agit de notre huitième version maintenant. Je pense qu’avec toutes les choses qui nous sont arrivées individuellement au cours des deux dernières années – trois dernières années, probablement – c’est devenu nous à ce point. Je pense que toutes les difficultés que nous avons traversées nous ont conduits ici. C’est une sorte de notre destin d’avoir traversé cela et a dû passer par tous ces déchets que nous avons traversés pour vraiment apprécier où nous sommes maintenant. C’est de là que vient le titre de l’album. “

En tournée en Europe avec MEGADETH:

Chris: “J’étais en vacances aux Philippines quand j’ai reçu l’appel de Zoltan [[Bathory, guitare]. Je sais que nous parlions de faire certaines choses, et tout s’est arrangé pendant mes vacances. Zoltan m’a envoyé un texto – il me dit: ‘Hé, mec. Nous allons en Europe avec MEGADETH. ‘ Je me dis: «Ça va être génial. Nous pourrons, comme, descendre de scène [and] Je pourrai regarder MEGADETH chaque jour, détendez-vous et sortez. Il dit: «Non, non, non. Nous allons prendre MEGADETH avec nous.’ Je suis comme, ‘MEGADETH? L’un des «Big Four»? Qu’est-il arrivé à ma vie pour me mettre ici? Je suis absolument reconnaissant de pouvoir monter et partager la scène avec des légendes absolues. Il a certainement allumé un feu sous nos arrières. Si vous continuez après MEGADETH, vous devez apporter votre A-game. Ça a été bon pour nous. On a l’impression de bien faire [live]mais quand tu vas après MEGADETH, lâchez le feu. “

Sur la plate-forme qui POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS fournit:

Chris: “Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de faire partie d’un groupe qui touche les gens comme nous et qui a ce lien. C’est quelque chose qui s’est produit naturellement. Je pense que les gens peuvent voir l’authentique en nous, et je pense que ce genre de résonne à tout le monde. COUP DE POING FATAL, vous ne l’écoutez pas seulement – les fans, c’est comme une famille. Vous faites vraiment partie d’un mouvement et de cette famille. En grandissant, j’ai aimé écouter BAISER. Je pense que nous avons des éléments dans le même sens où BAISER avait quatre personnalités très différentes au sein du groupe. Tu peux aimer BAISER, mais vous avez toujours eu votre propre membre préféré. Je pense qu’avec COUP DE POING FATAL, nous avons cinq personnalités très distinctes qui fonctionnent bien dans le cadre du groupe. Chaque personnalité individuelle, en tant que fan, vous pouvez trouver celle avec laquelle vous vous identifiez le plus car elles sont si différentes. Je pense que cela fonctionne bien avec nous en ce qui concerne [the] connexion va … Je suis tout au sujet de l’effet papillon. Vous ne savez jamais comment une petite interaction va se propager. J’adore ces moments. Pour être dans un groupe avec la plate-forme et le public que nous devons être en mesure de faire ces petites choses et de faire en sorte que cette positivité se répande partout, c’est l’une des meilleures choses à faire dans ce groupe. “

Sur la collecte de fonds pour les anciens combattants:

Chris: “J’ai maintenant un gilet que je porte sur scène. De là, ma part des bénéfices va au Vegas Veterans Hockey Foundation. C’est une fondation [Las] Vegas qui rassemble des vétérans à travers le hockey local [league]. La plupart du temps, lorsque vous rentrez chez vous et que vous n’avez plus rien à faire, vous perdez en quelque sorte cette interaction de groupe, donc cela les ramène dans un effort de consolidation d’équipe. Beaucoup de gens reviennent souffrant de SSPT et de dépression et ainsi de suite, et rassembler toutes ces personnes, un peu comme pour une mission, je suppose – vous essayez de gagner les jeux et ainsi de suite – ne fait que renforcer l’esprit d’équipe. Nous avons une grande plate-forme, et l’armée, la police et les premiers intervenants, ils ont tous du boulot. Notre travail, je me lève et secoue la barbe … Chaque fois que j’aurai l’occasion de mettre en lumière certaines des causes caritatives auxquelles nous croyons et que nous soutenons et que je soutiens, je vais utiliser cette plateforme pour faire mieux.”

Sur sa sobriété:

Chris: “J’ai traversé une certaine période où je ne me débrouillais pas très bien. Je suis sobre depuis deux ans le 3 février, donc au cours des deux dernières années, vous pouvez l’entendre dans ma voix et les choses dont je parle maintenant – un lieu de gratitude, de reconnaissance et de prise de conscience. Je suis très présent en ce moment. J’ai trouvé une appréciation pour tout, après avoir traversé tout le travail que j’ai eu à traverser et me débarrasser de la drogue et de l’alcool . Je pense professionnellement, personnellement, en tant que groupe, Ivan [[de mauvaise humeur, voix]est aussi sobre aussi, donc avoir ces éléments de dépendance et de substances et tout ce qui va avec. En ce moment, nous nous entendons tous. Même l’autre jour, nous avons eu un terrible soundcheck. Les oreillettes ne fonctionnaient pas bien pour nous; le mix était terrible. Juste un terrible après-midi. Il y a deux ans et demi, quand ces éléments étaient encore dans le groupe, cela aurait pu très facilement exploser dans certaines des performances scéniques [suffering]. Heureusement, nous ne permettons plus à ces petites poussées de se transformer en enfer. Je pense que c’est le plus grand changement – être clair et concentré. Nous avons un nouveau disque qui sort, et vous pouvez certainement entendre la clarté et la présence de l’esprit, en particulier dans le niveau d’introspection qui sort de Ivan sur ce dossier. “

Sur les avantages du succès:

Chris: “L’horaire que nous avons en ce moment a été génial. Nous avions l’habitude de faire essentiellement trois spectacles, un jour de congé, deux spectacles, un jour de congé. Je sais que j’ai l’impression de râler, et je réalise que c’est stupide putain de problème et ma vie n’est pas difficile – ce n’est vraiment pas le cas – mais nous constatons que lorsque nous n’en faisons pas plus de deux d’affilée, Ivan et ma voix – parce que je fais beaucoup de voix de secours – nos voix résistent mieux que d’essayer de faire trois jours de suite. Trois jours commencent à pousser un peu, surtout avec l’approche vocale agressive que nous avons. Nous essayons de faire cela autant que possible. Nous avons la chance où les choses vont bien et nous jouons dans des endroits plus grands maintenant, vous n’avez donc pas à en marteler autant tout le temps. Vous pouvez en quelque sorte étaler les choses. De plus, lorsque vous diffusez ces choses, cela nous donne l’occasion d’aller voir les villes dans lesquelles nous nous trouvons, et vous avez non seulement la possibilité d’être Chris Kael le gars du groupe, mais pendant que vous voyagez, vous pouvez être Chris Kael l’humain et aller voir les choses et faire à nouveau partie du monde. J’aime beaucoup mieux cet emploi du temps – en particulier dans la sobriété. Cela vous donne une chance de revenir à un niveau d’appréciation de tout, et lorsque vous êtes en mesure de parcourir le monde comme nous le pouvons, vous avez vraiment une idée de la taille du monde et de la ressemblance de nous tous sont.”

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSest le nouvel album de Kevin Churko-produit “F8”, sortira le 28 février via Meilleur bruit. Il marque la première sortie du groupe avec un nouveau batteur Charlie Engen, qui a remplacé Jeremy Spencer en 2018.