Five Finger Death Punch Drummer Charlie Engen: Comment j’ai fini par rejoindre le groupe

Lors d’une apparition sur le dernier épisode de Doc Coyle(DIEU PARDONNE, MAUVAIS LOUPS) “The Ex Man” Podcast, POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS le batteur Charlie “Le moteur” Engen a parlé de la façon dont il a atterri le concert en remplacement de CINQ DOIGTSle batteur d’origine, Jeremy Spencer.

Spencer, qui a co-fondé le groupe avec le guitariste Zoltan Bathory, a subi une chirurgie du dos à l’automne 2018 qui a nécessité une période de récupération importante. En annonçant sa sortie du groupe, il a déclaré: “L’usure physique rigoureuse a épuisé mon corps au point que je sens que je ne peux plus livrer une performance que vous, grands fans, méritez et une qui m’apporte satisfaction et joie.”

Selon Engen, c’était Spencer qui lui a d’abord demandé s’il était possible de le remplacer pendant qu’il se remettait de son opération.

“Moi et Jeremy se connaissaient depuis probablement un an et demi ou quelque chose, juste sur les réseaux sociaux. ” Charlie m’a dit. “Il aimait beaucoup mon jeu. On parlait au hasard de trucs de batterie ou de trucs de vie un peu, de trucs de l’industrie de la musique. Et il disait des trucs même très tôt, comme, ‘Je veux te faire un bon concert, mec. ‘dois être sur la grande scène.’ Et j’ai un sentiment à ce stade, tout le monde savait déjà que c’était dans les travaux, mais je ne le savais pas. Alors je pensais simplement: “Ouais, ce serait génial. Si quelque chose arrive, faites-le-moi savoir.” ” Quoi qu’il en soit, alors Jason [[Crochet, CINQ DOIGTS guitariste]est entré en contact avec moi, et c’était en mai 2018. Et nous venons de parler de la musique et ainsi de suite. Il m’a en quelque sorte donné un petit aperçu, comme: “Hé, vous ne savez jamais ce qui va se passer ici.” ‘Cause JeremyLe dos le dérangeait depuis un moment déjà. Et le genre d’été a traversé… [A short time later] J’ai vu mon téléphone exploser à côté de moi, et c’était de Zoltan. Et à ce moment-là, j’avais parlé à Zoltan aussi. C’était Jason, Zoltan et Jeremy tous, comme: “Hé, appelez-moi.” Et j’allais aller traîner avec ces garçons la semaine prochaine à Chicago, car je ne suis qu’à six heures de là. J’allais juste aller au spectacle. Et ils étaient, comme: «Que diriez-vous d’apprendre quelques morceaux et de descendre et de jammer sur scène avec nous, et voyons. C’était Jeremy parlant. “Parce que je dois me retirer de la tournée d’automne, et je veux que tu sois le gars.” Alors je me dis: “Oh, merde.” Vous savez, genre: “D’accord.” … Alors je suis allé là-bas, j’ai joué, comme, trois morceaux avec eux. Et c’était comme si j’appelais une audition supposée, où c’était une audition, mais c’était principalement pour m’assurer que je n’étais pas un cinglé, parce que j’ai passé, comme, trois ou quatre jours avec eux. Et puis pour être sûr de pouvoir jouer, évidemment. C’était donc vraiment transparent. Et puis je suis rentré chez moi, j’ai commencé à travailler sur les airs et ensuite nous avons fait cette tournée d’automne, deux mois plus tard ou quoi que ce soit. “

Lorsqu’on lui a demandé si c’était un peu un “choc culturel” de rejoindre un groupe au niveau de l’arène après avoir joué dans des clubs presque toute sa vie, Engen a dit: “En regardant en arrière, je dirais que oui. Ça ne ressemblait pas vraiment à ça à l’époque, parce que je suis un peu comme une personne du nez à la meule de toute façon -” si quelque chose se pose, je sais que je dois faire une mentalité de type “. Je pense donc que je m’en sortais très bien à l’époque. Mais il y a eu un choc culturel un peu comme sauter juste avec les gars et ne pas essayer de marcher sur les orteils de personne.” Je marche – littéralement – sur un train de marchandises se déplaçant à des milliers de kilomètres à l’heure que, si vous n’en faites pas partie, vous ne comprenez même pas vraiment ce qui se passe dans des groupes aussi gros, d’une manière étrange … Et Je viens du monde du prog club, et c’est une mentalité tellement différente d’aller à ce grand feu de “rock star”, grande scène, super énergie – mais j’ai toujours eu envie de ça. “

Bathory décrit précédemment Charlie comme “un batteur incroyable”, ajoutant que: “La chose drôle était que Jeremy je l’ai en quelque sorte trouvé, mais je l’ai suivi, alors quand il a dit qui c’était, je me disais: ‘Oh, ouais! Ce gamin est vraiment incroyable. Je le connaissais donc déjà. C’était donc plutôt cool. Donc je suppose que vous pouvez dire que Jeremy transmis le flambeau. “

Les 35 ans Engen, qui n’était auparavant identifié que comme “un prodige du tambour” appelé “Le moteur”, a joué son premier spectacle avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS le 6 novembre 2018 à Wichita, Kansas.

The Saint Paul, Minnesota-based Engen enseigne la batterie depuis plus de 15 ans et propose des cours privés et Skype leçons à son home studio, en plus de jouer dans les groupes ÉCHELLEZ LE SOMMET et IDÉOLOGIE.

Engen fait ses débuts d’enregistrement avec POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sur le dernier album du groupe, “F8”, qui est sorti le mois dernier.