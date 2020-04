Five Finger Death Punch fait un don de plus de 150 000 $ à la Fondation Gary Sinise

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a une longue histoire de soutien aux organisations d’anciens combattants et de premiers intervenants et continue de le faire pendant cette période difficile. Le don de plus de 150 000 $ au Fondation Gary Sinise comprend une partie des ventes de billets de la tournée d’automne 2019 du groupe aux États-Unis, ainsi que le produit de leur single à succès n ° 1 “Bleu sur noir”. le Fondation Gary Sinise utilisera les fonds pour aider les défenseurs, les vétérans, les premiers intervenants, leurs familles et ceux qui en ont besoin.

Depuis sa sortie l’an dernier, “Bleu sur noir” par POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS avec Kenny Wayne Shepherd, Brantley Gilbert et Brian May est devenue la collaboration la plus importante depuis des années. Mixé par Kevin Churko (OZZY OSBOURNE, SHANIA TWAIN, PERTURBÉ), les artistes ont fusionné le country et le rock traditionnel pour recréer la chanson classique, à l’origine enregistrée et co-écrite par Kenny Wayne Shepherd. La vidéo de la chanson a recueilli plus de 37 millions de vues à ce jour.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory partage: “Nous avons toujours dit où nous en sommes en ce qui concerne les anciens combattants ou les premiers intervenants. Cela fait dix ans que nous utilisons notre plate-forme pour sensibiliser, éduquer et maintenir cette conversation à l’avant-plan. Pendant la pandémie actuelle, il est encore plus prononcé que ces hommes et ces femmes méritent le respect et tout le soutien qu’ils peuvent obtenir. Ils sont essentiels et n’ont pas la possibilité d’isoler et de s’asseoir dans les moments dangereux. Non pas qu’ils le feraient s’ils avaient le choix, et c’est ce qui fait eux qui ils sont, et c’est pourquoi POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a obtenu leurs six. Nous remercions également Kenny Wayne Shepherd, Brantley Gilbertet la légende vivante Brian May pour nous rejoindre sans une seconde d’hésitation pour rendre ces dons possibles. “

“Je voudrais exprimer ma gratitude à POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS pour leur engagement de longue date envers les anciens combattants et les premiers intervenants de notre pays », a déclaré Elizabeth Fields, directeur des opérations du Fondation Gary Sinise. “Leur soutien est plus que jamais nécessaire, comme nous le Fondation Gary Sinise aider nos premiers intervenants, nos militaires, nos anciens combattants, nos travailleurs de la santé et tous ceux qui sont si courageusement en première ligne de cette pandémie mondiale. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment lancé le “Théâtre de quarantaine 2020” séries. S’inspirer de “Mystery Science Theatre 3000”, il comporte le chanteur Ivan Moody, guitariste Zoltan Bathory et bassiste Chris Kael offrant des commentaires sur les anciens clips du groupe.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSdernier album de, “F8”, a été rendu public le 28 février. “Et justice pour personne” coiffe une période turbulente pour POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS dans lequel de mauvaise humeur est finalement devenu sobre après une lutte presque fatale contre la toxicomanie, tandis que le batteur co-fondateur Jeremy Spencer s’inclina hors du groupe en raison de problèmes physiques.

Beaucoup de “F8”Le contenu lyrique de de mauvaise humeurbataille contre la toxicomanie, ses conséquences et sa guérison. Le chanteur a célébré deux ans de sobriété le mois dernier.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTStournée de printemps avec PAPA ROACH, JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS a été reportée et reportée à l’automne. Le trek devait initialement se dérouler du 8 avril au 20 mai, mais débutera maintenant le 28 septembre à Sunrise, en Floride.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).