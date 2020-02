Five Finger Death Punch: Vidéo lyrique ‘Full Circle’

La vidéo lyrique officielle de “Cercle complet”, une toute nouvelle chanson de POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS, peut être vu ci-dessous. La piste est tirée du huitième album du groupe, “F8”, dû le 28 février via Meilleure musique de bruit.

Le LP sera disponible dans les formats suivants: CD, téléchargement numérique, masterisé pour iTunes téléchargement, double vinyle gatefold et vinyle disque d’image. Le groupe a également organisé “F8” offres groupées d’albums avec des t-shirts exclusifs, des sweats à capuche et plus encore disponibles en pré-commande maintenant.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Zoltan Bathory a déclaré: “Nous avons eu deux années extrêmement réussies, mais tumultueuses en tant que groupe. Nous n’avons pas seulement survécu à la tempête, mais nous sommes sortis de l’autre côté mieux que jamais. C’était un enregistrement de groupe sobre et concentré, notre album le plus important pour date et sans poser de question. Cet album représente la renaissance, la progression, la transcendance à la fois personnellement et musicalement. ” Chanteur Ivan Moody »a ajouté:« Pour moi, ce disque est une «absolution» – tout ce que j’ai fait dans ma vie a conduit à ce moment. »

“F8” liste des pistes:

01. F8



02. À l’envers



03. Cercle complet



04. Vivre le rêve



05. Un peu hors tension



06. Bas du haut



07. Être seul



08. Mère puis-je (Tic Toc)



09. L’obscurité s’installe



dix. C’est la guerre



11. Tout laisser derrière



12. Tissu cicatriciel



13. Brighter Side Of Grey



14. Faire des monstres (prime)



15. Thérapie du coup de mort (prime)



16. À l’envers (montage radio) (bonus)

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSLe nouveau disque de Kevin Churko, le producteur / ingénieur de disques et auteur-compositeur canadien qui vit actuellement à Las Vegas, où il travaille dans son studio privé, Le studio d’enregistrement Hideout.

Bathory a récemment déclaré que le nouvel album du groupe pourrait être le meilleur à ce jour. Il a dit: “Nous avons une petite tarte à laquelle nous appartenons dans le spectre musical, et à l’intérieur de cela, les grooves – il y a ces gros grooves méchants qui semblent juste plus lourds et plus sombres, et c’est le genre de ce qui se passe. L’énergie de ce qui est dans le groupe affecte maintenant ce processus. “

Les tambours sur le disque ont été fixés par Charlie “Le moteur” Engen, qui a fait ses débuts en live avec le groupe lors de sa tournée d’automne 2018 avec BRISER LE BENJAMIN. Il est intervenu pour le batteur d’origine Jeremy Spencer, qui a quitté le groupe en décembre 2018 en raison d’une blessure au dos.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment annoncé les dates d’une nouvelle tournée nord-américaine au printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, pour se terminer le 20 mai à St. Paul, au Minnesota. PAPA ROACH, JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sur le prochain road trip.



