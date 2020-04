FKA twigs Breaks Down “mirrored heart” on Song Exploder: Écouter

FKA twigs était le dernier invité du podcast Song Exploder. Elle a parlé à l’animatrice Hrishikesh Hirway du «cœur en miroir» du MAGDALENE de l’année dernière. Elle a discuté de la genèse émotionnelle de la chanson pendant une période de «déchirure cardiaque intense» et de son appréhension à l’idée de faire un album triste. Elle a également parlé de son expérience de collaboration avec le producteur Rick Nowels et les musiciens Ethan P. Flynn, Koreless et Cyan, et plus encore. Écoutez l’épisode ci-dessous.

Plus tôt cette année, des brindilles sont apparues en collaboration avec le projet Against All Logic de Nicolas Jaar. Elle a également joué aux côtés d’Usher lors d’un hommage à Prince aux Grammys.

