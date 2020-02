Flat Earth Feat. Anciens membres de lui et d’Amorphis: un nouveau single «Draining by Your Flame» prévu pour mars

TERRE PLATE, le nouveau groupe avec l’ancien LUI membres Mikko “Linde” Lindström (guitare) et Mika “Gas Lipstick” Karppinen (tambours) aux côtésAMORPHIS bassiste Niclas Etelävuori et POLANSKI chanteur Anttoni “Anthony” Pikkarainen, sortira un nouveau single, “Vidange par ta flamme”, le 23 mars. La chanson est tirée de TERRE PLATELe deuxième album du prochain album, prévu pour l’automne.

Selon un communiqué de presse, TERRE PLATE “produit des riffs lourds, des rythmes explosifs et des accords cinématographiques qui se combinent pour créer un son impitoyable, passionné et dynamique.” Le premier single du groupe, “Blame”, a été présenté sur Radio Rock en 2018, gagnant immédiatement en popularité dans toute la Finlande et le reste de l’Europe. “Cyanure” suivi peu de temps après, gagnant la reconnaissance du public et gagnant TERRE PLATE une place comme acte de soutien pour ALICE ENCHAÎNÉE à Helsinki.

TERRE PLATEpremier album de, “Aucun pour un”, a été publié en novembre 2018 via Drakkar Entertainment en Europe (hors Finlande, où l’effort a été mis à disposition sous le propre label du groupe Suur Etikett). Le disque a été enregistré à Finnvox à Helsinki avec le producteur Hiili Hiilesmaa, qui a déjà travaillé avec LUI, AMORPHIS, LES 69 YEUX et APOCALYPTICA, entre autres.

Début 2019, TERRE PLATE entré dans le studio pour enregistrer le suivi de “Aucun pour un”. Le nouveau disque a été mixé par le légendaire producteur Tim Palmer.

TERRE PLATE a été formé après Etelavuori est tombé avec le directeur de AMORPHIS et a quitté le dernier groupe. Soudainement, Niclas a été abandonné. Il a décidé de montrer au monde qu’il avait encore beaucoup à donner, alors il a commencé à chercher d’éventuels camarades de groupe.

Niclas a expliqué: “Après plus de deux décennies à jouer avec des groupes, je pensais à un moment donné que je commencerais peut-être à faire autre chose. pour s’en débarrasser et voir ce qui se passe. Mais ensuite ça a pris le dessus et j’ai commencé à me concentrer davantage sur ça. “

Linde d’abord ressenti, même s’il avait encore les mains pleines de LUI à ce moment-là. Néanmoins, les deux se sont rencontrés régulièrement et ont commencé à travailler sur des idées de nouvelles chansons. Obtenir Anthony à bord a fourni une inspiration supplémentaire. Et quand leur ancien camarade de groupe Karppinen a finalement rejoint la batterie, la formation du groupe était terminée.

Tandis que Linde était occupé à jouer aux États-Unis et en Europe sur LUIDans la tournée d’adieu, le trio restant a passé son temps à enregistrer la batterie de sept démos pilotes qui avaient déjà été enregistrées. Niclassous-sol du studio. Gaz a apporté deux de ses propres chansons, et Anthony composé une nouvelle piste pour le groupe. Linde a trouvé une vieille chanson qu’il avait étoffée pour la première fois quand il n’avait que 13 ans. Le reste des pistes était Niclasprincipalement les idées du groupe, traitées avec les arrangements du groupe, avec Anthony fournissant les mélodies vocales, ainsi que les paroles. La structure de base du premier album était prête.

Linde rappelé: “Notre ami commun, qui nous aide à faire décoller ce groupe, a recommandé un gars nommé Anttoni ‘Anthony’ Pikkarainen, qui avait chanté dans un groupe nommé POLANSKI. Le groupe avait enregistré un disque, et après l’avoir écouté, nous avons dû organiser une réunion immédiatement. “

TERRE PLATE est:

Mikko “Linde” Lindström (HIM) – Guitare



Mika “Gas Lipstick” Karppinen (HIM) – Batterie



LaNiclas Etelävuori (AMORPHIS) – Basse



LaAnttoni “Anthony” Pikkarainen (POLANSKI) – Chant

