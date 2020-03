Flavour Flav frappe Bernie Sanders avec un cessez-et-s’abstient lors du rassemblement public ennemi

Flavour Flav a émis un cessez et s’abstient sur Public Enemy lors d’un rassemblement de Bernie Sanders. La déclaration portait en partie sur «l’utilisation non autorisée de [Flavor Flav’s] ressemblance, image et horloge de marque dans les documents promotionnels diffusés par le [Sanders] campagne.”

Plus tôt cette semaine, la campagne Sanders a annoncé le rassemblement à Los Angeles qui présenterait une performance de Public Enemy Radio. Le groupe se distingue de Public Enemy en ce qu’il ne présente pas Flavour Flav. Le cessez-le-feu, émis par l’avocat de Flavour Flav, Matthew H. Friedman, basé à Las Vegas, dit que la performance ne mettra en vedette que le co-fondateur Chuck D, ce qui correspond à la distinction de la campagne. La déclaration a également insisté sur le fait que Flavour Flav n’avait pas approuvé Sanders pour le président, “et toute suggestion contraire est manifestement fausse.” Flavour Flav a signé le cessez-le-feu avec “Hey Bernie, ne fais pas ça !!”

Samedi, Chuck D a abordé la question dans une déclaration à HipHopDX, disant que Flavour Flav “choisit de danser pour son argent” avant d’ajouter “Il a un an pour se ressaisir et se remettre en ligne ou il est sorti”.

Pitchfork a contacté les représentants de Flavour Flav, Chuck D et la campagne Sanders pour obtenir des commentaires.

