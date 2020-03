Flavour Flav gâche la campagne de Bernie Sanders avec un cessez-et-s’abstenir

Chuck D a lancé Flavour Flav de Public Enemy après s’être affronté lors d’un concert de Bernie Sanders.

Flavour Flav ne fait plus partie du groupe de hip-hop Public Enemy. Et conformément à l’ambiance établie par le climat politique hautement compétitif d’aujourd’hui, il semble qu’une performance lors d’un rassemblement de Bernie Sanders ait été la goutte d’eau finale – ce qui a poussé le co-fondateur de Flav’s Public Enemy, Chuck D, à rompre les liens avec son coéquipier de 37 ans.

Hier, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a organisé un rassemblement électoral à Los Angeles, en Californie, avant le super mardi de la saison principale. L’événement a présenté une performance de Public Enemy Radio, la principale différence entre cet acte et Public Enemy étant que PER n’a pas le soutien vocal de Flavour Flav. Flav, 60 ans, n’a pas joué avec PER ni même participé au rallye.

En fait, Flavour Flav était tellement opposé au concert qu’il (et son avocat) a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à la campagne Sanders. La plainte allègue que l’approbation de Bernie Sanders est venue de Chuck D, pas d’autres membres du groupe, et que la campagne a commis une violation de marque en faisant la promotion de Public Enemy Radio. (Pour être sûr, des affiches ont été imprimées pour diffuser le message de l’émission de radio publique ennemie.)

Au moment de la rédaction de cet article, la campagne Sanders n’avait pas répondu publiquement à la lettre. Chuck D aurait la propriété complète de la marque Public Enemy.

Alors que l’accent mis par Flavour Flav sur la neutralité politique (il n’a pas encore approuvé un candidat à la présidentielle de 2020) a conduit certains à croire que le désaccord de Chuck D provenait de la politique, une série de tweets publiés par Chuck a dissipé cette notion.

L’homme de 59 ans a écrit “ma dernière goutte était il y a longtemps” avant d’indiquer que “ce n’est pas à propos de BERNIE avec Flav … il ne connaît pas la différence entre Barry Sanders ou Bernie Sanders.” Et dans un tweet séparé, Chuck D a blâmé le conflit sur l’argent, en écrivant: «Il NE fera PAS de spectacles gratuits.

Dans un dernier tweet, Chuck D a insinué que Public Enemy serait incomplet sans Flavour Flav, mais qu’il n’aurait aucun problème à aller de l’avant avec Public Enemy Radio jusqu’à ce que Flavour Flav soit revenu.

Il convient également de noter que des tensions se préparaient entre Flavour Flav et Chuck D depuis un certain temps. En 2017, Flav a poursuivi Chuck D et l’équipe de comptabilité de Public Enemy pour profits impayés. Le différend a finalement été réglé.

Flavour Flav n’a pas encore pris les médias sociaux pour parler du tiff de Chuck D et de son licenciement de Public Enemy.