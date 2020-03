Flavour Flav souffle Chuck D sur le tir: “Il n’y a pas d’ennemi public sans Flavour Flav”

Flavour Flav a répondu hier après avoir été licencié du groupe de longue date Public Enemy. “Vous plaisantez en ce moment … sur Bernie Sanders”, a tweeté le rappeur à Chuck aujourd’hui (2 mars). Flav a ajouté: “Vous voulez détruire quelque chose que nous avons construit en 35 ans SUR LA POLITIQUE ??? tout cela parce que je ne veux pas approuver un candidat … Je suis très déçu par vous et vos décisions en ce moment Chuck. ” Il a poursuivi: «Je ne suis pas votre employé, je suis votre partenaire. Tu ne peux pas me virer. Il n’y a pas d’ennemi public sans Flavour Flav. » Retrouvez ses remarques complètes ci-dessous.

Un conflit entre Flavour Flav et Chuck D est survenu la semaine dernière suite à l’annonce de la diffusion par Public Enemy Radio d’un rassemblement Bernie Sanders à Los Angeles le 1er mars. que sa ressemblance, son image et son horloge de marque ont été utilisés dans du matériel promotionnel pour le rallye sans sa permission. L’annonce indiquait techniquement que Public Enemy Radio se produirait lors du rassemblement. La programmation de Public Enemy Radio comprend Chuck D, DJ Lord, Jahi et les S1W, mais Flavour Flav n’est pas membre.

Hier, en plus de se produire au rassemblement de Sanders, Public Enemy a publié une déclaration officielle annonçant qu’il irait de l’avant en tant que groupe sans Flavour Flav. “Nous le remercions pour ses années de service et lui souhaitons bonne chance”, a écrit le groupe.

Chuck D a ensuite tweeté sur l’incident. “Parlé @BernieSanders rallye avec @EnemyRadio”, écrit-il. «S’il y avait un sac $, Flav aurait été là avant et au centre. Il ne fera PAS de spectacles-bénéfices gratuits. Je l’ai poursuivi en justice la première fois que je l’ai laissé rentrer. Son avocat ambulancier m’a poursuivi à nouveau vendredi et alors maintenant il reste à la maison et mieux trouver REHAB. Flavour Flav a contesté poursuivre Chuck D sur le matériel promotionnel du rallye Sanders. “J’ai demandé à la campagne @berniesanders de corriger le marketing trompeur, c’est tout”, écrit-il. Retrouvez les commentaires de Chuck D et Flavour Flav ci-dessous.

