Fleshgod Apocalypse dévoile le clip de «Monnalisa»

Géants italiens de l’orchestre et du death metal APOCALYPSE DE DIEU ont dévoilé une nouvelle vidéo de chef-d’œuvre cinématographique incroyablement belle pour le dernier single du groupe “Monnalisa”. Le clip arrive quelques semaines avant le retour massivement attendu du groupe en Amérique du Nord pour une tournée spéciale où ils seront accompagnés pour la première fois d’un concert d’un quatuor à cordes classique.

“Monnalisa” est présenté sur l’album du groupe salué par la critique en 2019, “Veleno”, qui est désormais disponible sur Explosion nucléaire. La vidéo a été produite par Void N ‘Disorder, dirigé par Giovanni Bucci (KORN) et abattu par Francesco Pennica.

Francesco Paoli dit: “«Monnalisa» est vraiment expérimental mais en même temps l’une des meilleures chansons que nous ayons jamais écrites. Il s’est levé parmi les autres «Veleno» dès sa sortie, devenant un classique instantané pour nos fans. Je crois que ce qui le rend si spécial pour tout le monde, c’est que l’idée de «l’empoisonnement», qui est au centre de notre album «Veleno», est lié à l’amour. Même les sentiments les plus nobles peuvent devenir toxiques si nous perdons soudainement notre identité, laissant notre esprit et notre âme devenir esclaves de quelqu’un d’autre. En fin de compte, nous ne pouvons vraiment aimer quelqu’un que si nous trouvons un moyen de nous aimer d’abord. C’est l’un des messages les plus significatifs cachés dans notre album. C’est pourquoi nous avons ressenti le besoin de le souligner encore plus à travers cette vidéo.

“Quand je suis arrivé avec le concept derrière la vidéo, nous avons tous convenu que seul quelqu’un comme Giovanni Bucci, qui a réalisé notre vidéo précédente ‘Sucre’, aurait pu le gérer comme nous le souhaitions. Le résultat final est une vidéo cinématographique qui ressemble à un film de mode haut de gamme, avec des valeurs de production incroyables et des images non conventionnelles, principalement inspirées du patrimoine historique de la mode et de l’architecture italiennes, tout en conservant certains aspects d’horreur.

“Giovanni et je me connais depuis très longtemps et j’ai collaboré avec son groupe ODDKO. Je suis un grand fan de tout son travail d’artiste complet. Lui et tous les esprits créatifs du Void N ‘Disorder équipe, comme le directeur artistique extraordinairement talentueux Paola Rocchettiet coloriste de haut niveau Gabe Sanchez transformé un tas d’idées cool en une œuvre d’art époustouflante. “

Giovanni Bucci ajoute: “Mon objectif avec ce clip était de prouver que vous pouvez faire quelque chose d’élégant et de chic tout en étant métal comme de la merde. Je voulais m’éloigner des stéréotypes granuleux des vidéos métal et comme nous sommes tous italiens, je pensais que c’était serait intéressant de juxtaposer l’imagerie du death metal avec des éléments de la culture italienne classique, avec sa sophistication, son élégance et son style. De plus, c’est toujours un plaisir de travailler avec ces gars et Francesco, qui joue de la batterie sur ODDKOest à venir et figure également dans le prochain clip, qui sortira bientôt. ”



