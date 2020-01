Floor de Nightwish Jansen démarre sa tournée solo à Nimègue (vidéo)

NIGHTWISH chanteur Floor Jansen a débuté sa tournée solo des Pays-Bas le 23 janvier à Doornroosje à Nimègue. Pendant le trek, elle interprète des chansons qu’elle avait initialement chantées lors de sa récente apparition dans une émission de télé-réalité néerlandaise “Beste Zangers” (“Best Singers”), ainsi que des morceaux sélectionnés de sa carrière.

Vous trouverez ci-dessous des séquences vidéo filmées par des fans du concert de Nimègue.

Jansen a fait ses débuts en direct en tant que frontwoman de NIGHTWISH le 1er octobre 2012 à Showbox Sodo à Seattle, Washington suite au départ brutal du chanteur principal du groupe pendant cinq ans, Anette Olzon.

Jansen rejoint officiellement NIGHTWISH en 2013 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe sur 2015 “Formes infinies les plus belles” album.

L’année dernière, quand Jansen a annoncé sa participation à “Beste Zangers”, a-t-elle déclaré: “Ce spectacle est entièrement consacré à la musique et au chant et, malgré son nom, n’a rien à voir avec qui est le meilleur. Sept chanteurs participent et nous chanterons la musique les uns des autres, mais dans notre propre style.

“Je pense que c’est génial, ils m’ont demandé, en tant que metalhead, d’en faire partie. Comme vous le savez peut-être à mon sujet, je trouve dommage que les médias traditionnels aux Pays-Bas aient évité” notre musique “pendant des années et des années. Le métal «stigmate» fait que beaucoup de grandes chansons ne seront jamais entendues par un public plus large.

“En tant qu’ambassadeur de la bonne musique, je pense que tout le monde devrait avoir accès à une musique plus diversifiée, et ensuite c’est aux auditeurs de décider s’ils l’aiment ou non. Ce choix n’est pas proposé de nos jours. Nous, les metalheads savent bien quoi ‘ ils manquent et à cause de cette émission de télévision, j’ai la chance de partager de la bonne musique. Je vais aussi être mis au défi de plonger dans les genres et les styles des autres chanteurs, comme ils le seront lorsqu’ils chanteront ma musique.

“J’ai toujours aimé la diversité et j’ai la chance de le montrer.”

NIGHTWISHneuvième album studio, “Humain.: II: Nature.”, sortira le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” sera un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).