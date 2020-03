Floor de Nightwish Jansen et Troy Donockley interprètent la version acoustique de ‘Nemo’ à Planet Rock (Vidéo)

NIGHTWISHc’est Floor Jansen et Troy Donockley a récemment joué la chanson classique du groupe “Nemo” dans le cadre d’un Planet Rock session acoustique. Découvrez les séquences vidéo ci-dessous.

NIGHTWISHest le nouvel album, “Humain.: II: Nature.”, sortira le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” est un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.

S’adressant à Rock Bottom en Allemagne, NIGHTWISH claviériste et compositeur principal Tuomas Holopainen dit à propos de “Humain.: II: Nature.”: “L’idée originale n’était pas de faire un double album. Nous pensions que nous pouvions mettre tout le matériel sur un seul album, mais comme un CD ne prend qu’environ 78 minutes de matériel et que l’album dure 83 minutes, ou quelque chose comme ça, nous a dû le diviser en deux disques. Ce qui a fini par être une décision brillante, parce que maintenant ça a encore plus de sens quand on pense à la dynamique de l’album. ‘Humain. : II: Nature. ‘. Et les neuf premières chansons sont toutes sur des humains racontant des histoires sur l’humanité, la nature humaine, sur d’autres humains, avec une voix humaine. Ensuite, après cela, vous retournez le disque et entrez dans la nature pendant une demi-heure pour une évasion instrumentale. Voilà donc la partie «nature» de l’album. “

Demandé si “Humain.: II: Nature.” est un album concept, Tuomas a déclaré: “Je n’utiliserais pas le terme” album concept “, mais il y a un petit thème qui traverse toutes les chansons, donc en quelque sorte, c’est un album thématique. À un moment donné du processus d’écriture, j’ai réalisé que le mot «humain» apparaît dans toutes les chansons, et elles sont toutes en quelque sorte liées. Ensuite, je me suis rendu compte que, «D’accord, cette chanson parle du pouvoir de l’imagination humaine», «Cette chanson parle du pouvoir de l’empathie humaine, ” Cette chanson parle de la musique descendant sur l’humanité ”, ” Cette chanson parle de l’homme contre la technologie. ” Alors, appelons cet album ‘Humain’. ‘ Mais cela ne sonne pas très bien, donc la dernière chanson, c’est tout sur la beauté de la planète Terre. La dernière chanson est un peu comme NIGHTWISHlettre d’amour de la planète Terre. Voilà donc la nature – la nature humaine. C’est ainsi que nous avons trouvé le titre de l’album. ”



