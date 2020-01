Floor Jansen de Nightwish: «Nous ruinons la planète pour les générations futures»

NIGHTWISH chanteur Floor Jansen dit que nous sommes sur le point de ruiner la planète pour les générations futures.

Le chanteur néerlandais a évoqué la crise environnementale trois mois avant la publication de NIGHTWISHneuvième album studio, “Humain.: II: Nature.”.

Elle a dit au Kerrang du Royaume-Uni! magazine: “Une bonne chose à propos des médias sociaux, c’est qu’ils nous ont sensibilisés. Il faut un effort mondial pour apporter de réels changements, et les pays auxquels vous ne pensez peut-être pas au début sont en fait très actifs pour essayer de renverser la vapeur.

“Enfant, j’ai été choqué à l’idée que des animaux soient tués pour le sport. Je suis devenu membre d’une organisation qui a fait campagne contre cela, mais aujourd’hui, ils mènent toujours exactement les mêmes batailles. Tirer des animaux pour le plaisir est dégoûtant, et il est plus organisé maintenant qu’avant, avec des gens qui paient beaucoup d’argent. Ils prétendent que cela amasse des fonds pour aider à conserver les animaux – c’est triste et bizarre, mais au moins ce n’est pas aussi mauvais qu’il y a 20 ans. planète pour obtenir ces luxes est un problème. Nous ruinons la planète pour les générations futures.

“En tant que musicien regardant par ma fenêtre et ne voyant que la nature, je suis conscient que ces problèmes ne sont pas à ma porte, et même parfois lire à ce sujet ne vous rapproche pas de la vérité parce que tout est coloré par l’agenda de quelqu’un, ” elle a continué. “Par exemple, nous avons beaucoup entendu parler du problème du déversement de plastique dans l’océan, et bien que ce soit terrible, nous n’entendons pas beaucoup parler de tous les autres endroits où le plastique est déversé. Pour en savoir plus sur le réchauffement climatique, de la même manière, ce n’est pas facile. Tant que le pouvoir et l’argent des gens sont plus importants que leur considération pour notre planète, rien ne changera. L’utilisation de sacs de supermarché compostables est un début, mais les grandes entreprises doivent également commencer à changer leurs habitudes.

“Je ne pense pas que nous soyons encore condamnés, mais nous devons vraiment nous améliorer. Si vous regardez depuis combien de temps les humains existent, la menace semble moins immédiate parce que la planète est beaucoup plus ancienne que nous. Beaucoup de merde est venu au fur et à mesure que nous nous industrialisions, mais aussi de nombreuses nouvelles connaissances et possibilités passionnantes sont apparues. Si nous explorons ces détails et montrons que nous nous soucions d’eux, nous pouvons transformer notre effet polluant en un résultat beaucoup plus respectueux de la planète. “

“Humain.: II: Nature.” sera publié le 10 avril via Explosion nucléaire. Le suivi tant attendu des années 2015 “Formes infinies les plus belles” sera un double album contenant neuf pistes sur le CD principal et une longue piste, divisé en huit chapitres sur CD 2.

“Humain.: II: Nature.” a été enregistré d’août à octobre 2019 à Röskö site de camp, Petrax Studios et Troykington château, ainsi que Finnvox Studios, par Tero Kinnunen, Mikko Karmila et Troy Donockley. Le mixage a été fait par Mikko Karmila à Finnvox, avec Tuomas Holopainen et Tero Kinnunen. Le mastering a été réalisé par Mika Jussila à Finnvox.

NIGHTWISHLe nouvel album du groupe marquera le deuxième long métrage du groupe avec Sol, qui tourne avec le groupe depuis 2012.

