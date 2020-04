Florence + The Machine partagent une version simplifiée de Light Of Love

Après des fans surprenants la semaine dernière avec la chanson inédite ‘Light Of Love’, Florence Welch a été tellement stupéfaite par la réponse qu’elle a décidé de partager une performance acoustique de la piste depuis son domicile à Londres. «Merci pour tous vos aimables paroles sur la chanson et pour tout votre soutien à l’Intensive Care Society, j’ai essayé une petite version à domicile pour vous xx», a tweeté Welch. Enregistré à l’origine pour le plus récent album de Florence + the Machine High As Hope, “Light Of Love” est une ballade émouvante, mettant en vedette sa voix d’opéra qui sonne tout aussi impressionnant tout en chantant a cappella à la maison. “N’entrez pas aveuglément dans l’obscurité / En chacun de nous brille la lumière de l’amour”, chante Welch dans sa maison à la décoration luxuriante. Les paroles de «Light Of Love» sont apparues pour la première fois dans le livre de Vincent Haycock, Don’t Go Blindly Into The Dark, un projet de collaboration de 8 ans entre Welch et le réalisateur de vidéoclips. «Light Of Love» a été publié dans le but de recueillir des fonds pour la Société de soins intensifs. L’organisation «fournit des soins et du soutien aux incroyables médecins, infirmières et professionnels de la santé en première ligne de cette crise». Welch versera 100% des recettes de la piste à l’ICS.

«’Light Of Love’ n’a jamais enregistré le disque, mais j’ai pensé que ce serait bien de le partager avec les fans en cette période d’incertitude, et cela pourrait être un bon moyen de faire connaître le Fonds COVID-19 de la Société de soins intensifs», Welch dit de la piste. «Et pour montrer mon amour, mon respect et mon admiration à tous ceux qui travaillent en première ligne de cette crise.»

Welch a ensuite développé l’inspiration derrière le morceau inédit:

“La chanson parle du monde qui vient à vous si vite et vous avez l’impression de ne pas y survivre, mais en témoignant du monde tel qu’il est, c’est vraiment le seul endroit où vous pouvez être au service. J’ai trouvé tellement de façons de m’engourdir, de me cacher du monde, et bien que se réveiller a été douloureux, il n’a jamais été aussi important de ne pas détourner le regard, de garder le cœur ouvert même si ça fait mal et de trouver des moyens de continuez à vous présenter pour les personnes qui ont besoin de vous. Même à distance. “

