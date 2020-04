Florence + The Machine sort la chanson “Light of Love”

Ante la pandémie de coronavirus et le combat que le personnel médical a devant lui, il y a plusieurs artistes qui, à travers leur musique, cherchent à aider les médecins, les infirmières et les spécialistes qui sont en première ligne de défense contre COVID-19. L’un d’eux est Florence Welch, de Florence + The Machine, qui a sorti une chanson intitulée “Light of Love”, une chanson pleine d’espoir qui cherche à collecter des fonds pour les médecins, les infirmières et les spécialistes qui s’occupent de l’urgence sanitaire.

C’est via son compte Instagram que Florence Welch a annoncé “Light of Love”, une chanson qui a apparemment été écrite pour son album High As Hope – Sorti en 2018 et avec lequel un an plus tard il a visité le Mexique grâce à la tournée dudit matériel – mais qui finalement n’a pas été inclus dans la maison de disques pour une raison quelconque. “Il n’est jamais arrivé au disque, mais je pensais que je le sortirais à minuit ce soir, comme un petit signe de mon amour.” a écrit la chanteuse de Florence + The Machine.

Vous pouvez écouter la chanson ci-dessous:

Comme nous l’avons mentionné, cette chanson de Florence + The Machine –Ce qui nous fait sans aucun doute ressentir une sorte d’espoir en ces jours sombres– cherche à aider et à sensibiliser à la lutte menée par la Société de soins intensifs contre la pandémie de coronavirus, qui compte plus de 100 000 cas confirmés et 13 000 décès dus au virus au Royaume-Uni.

“Et pour faire connaître l’Intensive Care Society, qui fournit des soins et un soutien aux incroyables médecins, infirmières et professionnels de la santé en première ligne de cette crise, Je vais faire don de tous mes revenus de cette chanson »Florence Welch a ajouté à son message, où elle rappelle également aux fans de Florence + The Machine qu’elle les a accompagnés dans l’esprit depuis sa quarantaine à Londres.

Bien que l’on ne sache pas si Florence Welch prévoit son cinquième album studio, au final cette chanson apaise quelque peu le désir des fans de Florence + The Machine d’entendre quelque chose de nouveau. Et pas seulement cela, car cela aide également ceux qui sauvent des vies du coronavirus. Génial, Florence!