Florida Georgia Line se démarque avec une gestion à haute voix après 9 ans

Après une relation de neuf ans, le duo de pays Florida Georgia Line (FGL) s’est séparé de Big Loud Management de Nashville.

Dans un communiqué, FGL a parlé positivement de son temps avec Big Loud et a indiqué que ses besoins professionnels ont augmenté au cours de la dernière décennie. Big Loud, également via la déclaration, a souhaité aux membres Tyler Hubbard et Brian Kelley bonne chance dans leurs projets futurs.

FGL s’est formé à Nashville en 2010 en tant que groupe de reprises, signé avec Big Loud en 2011, et a rapidement développé un nombre important de followers; leur premier single, “Cruise”, a la particularité d’être la chanson country la plus téléchargée de tous les temps. Le quatrième album studio de l’acte, Can’t Say I Ain’t Country, est sorti le 15 février 2019 et sa série de concerts correspondante a rapporté plus de 50 millions de dollars.

Big Loud offre un certain nombre de services aux artistes, y compris la gestion, la production, la promotion, l’édition et plus encore. La branche de gestion de la société à guichet unique a été fondée en 2011; Big Loud Publishing a été formé en 2003, Big Loud Records en 2015 et Big Loud Capital en 2017. Cette dernière ne se limite pas aux entreprises liées à la musique; Big Loud a soutenu Beyond Meat, Casper Sleep et Sweetgreen, entre autres.

Chris Lane et Morgan Wallen ont également trouvé la gloire après avoir signé des contrats Big Loud, et la marque compte une collection d’artistes émergents dans ses rangs.

FGL devrait ouvrir pour Kenny Chesney lors de sa prochaine tournée de Chillaxification. La tournée de 39 spectacles comprend des arrêts à travers les États-Unis et des concerts supplémentaires seraient prévus. Dans le passé, FGL a fait des tournées avec Taylor Swift, Luke Bryan et Jason Aldean.

Au moment de la rédaction du présent rapport, FGL n’avait pas annoncé publiquement sa nouvelle équipe de direction.