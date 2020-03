Flume et Toro Y Moi partagent la nouvelle chanson «The Difference»: écouter

Flume a partagé une nouvelle chanson en collaboration avec Toro Y Moi. Découvrez le clip de «The Difference» ci-dessous.

«Nous avons fait cette chanson entre une journée chez moi à L.A.et une journée à Chaz [Bear]À Oakland », a déclaré Flume dans un communiqué. “C’était la première fois que nous travaillions ensemble, je suis fan de Toro Y Moi depuis un moment. Sa chanson ‘Talamak’ est un favori de longue date. J’ai beaucoup écouté celui-là lorsque j’ai commencé Flume en tant que projet. »

Parallèlement à la nouvelle chanson, Flume a annoncé trois concerts Flume & Friends aux Red Rocks du Colorado. Les événements mettront en vedette SOPHIE, Toro Y Moi, Clams Casino et bien d’autres. Consultez l’affiche ci-dessous.

Lisez les articles de Pitchfork «Dance Dance Revolution: How EDM Conquered America in the 2010s» et «How Chillwave’s Brief Moment in the Sun Cast a Long Shadow Over the 2010s».

