Flying Lotus annonce le nouvel album de Flamagra Instrumentals

Flying Lotus a annoncé Flamagra (Instrumentals), une version uniquement rythmée de son dernier album studio Flamagra. Il arrive le 29 mai et sera également publié sur une édition spéciale 2xLP qui est livrée avec une “slipmat animée exclusive” conçue par Winston Hacking et Drew Tetz. Écoutez l’édition instrumentale de «Black Balloons Reprise» ci-dessous.

FlyLo a récemment fait une apparition aux côtés de Thundercat sur Kimmel pour jouer “Black Qualls”. Peu de temps après la sortie de Flamagra l’année dernière, il a participé aux célébrations du 30e anniversaire de Warp Records en jouant un mix de musique inédite sur NTS Radio. Il compose actuellement la bande originale d’un nouvel anime de Netflix appelé Yasuke, basé sur l’histoire du premier samouraï noir de l’histoire.

Lisez l’interview de Pitchfork intitulée Family Matters «Flying Lotus et sa grand-mère parlent d’être dans une famille liée par la musique».

Flamagra (Instrumentals):

01 héros

02 Post Requisite

03 héros dans une demi-coquille

04 Plus (Instrumental)

05 Capillaires

06 Brûler la maison (Instrumental)

07 Spontané (instrumental)

08 Takashi

09 Oeil de côté du pèlerin

10 Tous les espions

11 ventre jaune (instrumental)

12 Black Balloons Reprise (Instrumental)

13 Fire Is Coming (Instrumental)

14 À l’intérieur de votre maison

15 réellement virtuel (instrumental)

16 Andromède

17 Rappeler U

18 Dites quelque chose

19 Debbie est déprimée

20 Trouvez votre chemin vers la maison

21 The Climb (Instrumental)

22 Pygmée

23 9 Carottes (Instrumental)

24 FF4

25 Land of Honey (Instrumental)

26 Merci U Malcolm

27 octobre chaud

