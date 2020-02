Foals lance une vidéo épique pour “Neptune” et met en garde contre l’apocalypse

En octobre 2019, Foals a publié la deuxième partie de Tout ce qui n’est pas enregistré sera perdu. Un disque plein de dualité, de messages politiques, d’avertissements sur le réchauffement climatique et de sensibilisation aux maladies mentales. Depuis lors, le groupe dirigé par Yannis Philippakis a suivi cette ligne de pensée reflétée dans toutes ses œuvres ultérieures. Comme nous pouvons le voir dans la nouvelle vidéo de “Neptune”.

Le réalisateur de cette vidéo, David East, combine des clichés d’une beauté naturelle sublime avec des images qui se sentent opposées par leur évocation à la destruction. La vidéo montre Philippakis dans ces paysages accompagnés de deux chevaux, un blanc et un noir. Les clichés qui sont perçus au ralenti rendent la vidéo de 10 minutes encore plus lente. Mais ne vous méprenez pas, ne lâchez jamais votre attention.

La nouvelle vidéo voit le groupe continuer à protester contre le changement climatique. Son message a également été exprimé haut et fort dans la vidéo «Like Lightning» de novembre dernier, qui a été diffusée pour la première fois sur Music Declares Emergency., une organisation créée par des membres du monde de la musique pour lutter contre le changement climatique au sein de l’industrie.

L’année dernière, il a également vu Foals lancer le documentaire Rip Up The Road dans lequel le groupe est suivi pendant 12 mois de tournée continue. C’est un documentaire réalisé pour les fans qui veulent entrer dans la vie du groupe, leur processus créatif, leurs concerts et les personnalités de chacun. Regardez ici la vidéo étonnante: