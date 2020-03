Foals reporte des concerts au Japon pour une épidémie de coronavirus

Il y a quelques mois Poulains, le groupe commandé par Yannis Philippakis, Il a commencé une tournée mondiale pour promouvoir la deuxième partie de son album Everything Not Saved Will Be Lost pt. 2, qui a été créée en octobre de l’année dernière. Alors que les choses se passaient bien pour le groupement, les dernières semaines ont été très incertaines en raison de l’épidémie de coronavirus, lequel Il a forcé Yannis et compagnie à reporter les dates qui envisageaient sa tournée au Japon.

Dans une petite déclaration publiée sur son compte Twitter, Foals a informé ses abonnés qu’en raison de l’incertitude entourant COVID-19, le groupe a pris la difficile décision de reporter sa tournée dans le pays de l’est, qui a débuté le 3 mars dans les villes d’Osaka et de Tokyo.

“Nous sommes désolés de ne pas être là la semaine prochaine. Nous voulons que tous ceux qui ont déjà acheté votre billet partent, mais il est devenu clair pour nous avec les messages que nous avons reçus que beaucoup d’entre vous n’allaient pas pouvoir assister aux spectacles prévus », lu dans la déclaration de Foals, où ils ajoutent que reporter la tournée à la fin de l’année, ils recommandent donc à leurs fans de conserver leurs billets déjà achetés.

Changeant un peu de sujet, beaucoup savent que le groupe anglais visitera notre pays en mai prochain, car ils offriront un concert à Mexico et un spectacle au Corona Capital Guadalajara cette année, cependant Pour le moment, il n’y a rien à craindre en cas d’annulation.

Et ces derniers jours, Secrétaire de Santé Il a mentionné que, bien que le coronavirus soit une épidémie au Mexique, Elle n’a toujours pas les caractéristiques pour être considérée comme une urgence, Par conséquent, la mesure d’annuler des événements massifs ou de suspendre des activités ne devrait pas être prise pour le moment.

Cela ne peut se produire que si les infections à COVID-19 commencent à être des centaines. Il faudrait appliquer certaines restrictions telles que les baisers, suspendre les événements et établir des filtres sanitaires dans les États où l’épidémie de coronavirus de Wuhan, en Chine, a plus de cas confirmés.

Nous continuerons de faire rapport … jusqu’en mai 2020.