Foals, Wolf Alice, The Vaccines et plus font équipe pour sortir un album de charité

La musique est d’une grande aide dans ces moments tendus que nous vivons, car plusieurs artistes jouent de chez eux ou sortent de nouvelles chansons pour se distraire dans la quarantaine. Malgré cela, il y en a d’autres qui se joignent différents projets afin de récolter des fonds pour tous ceux qui combattent le coronavirus, et maintenant les tombolas étaient Foals, The Vaccines et plus.

Il s’avère que le groupe dirigé par Yannis Philippakis aux côtés de Justin Young et compagnie avec Wolf Alice et plus d’artistes se sont associés pour sortir un album de charité. Le nom de cet album est Chansons pour le National Health Service et avec lui tous ces musiciens cherchant à collecter des fonds pour acheter des équipements de protection individuelle pour tous ceux qui font face au coronavirus en première ligne au Royaume-Uni.

Précommandez des chansons pour le National Health Service maintenant. Avec «Oignons blancs» d’Ally Pally 2019 💙 https://t.co/TTAHHs67HT pic.twitter.com/qXJcVgM9sg – FOALS (@foals) 30 avril 2020

C’est une compilation avec des chansons inédites de ces groupes et artistes qui viendront sur un vinyle, avec beaucoup de bizarreries que vous ne pouvez entendre qu’en achetant cet album, avec du matériel inédit de groupes consolidés à travers le monde et quelques autres qui le cassent sur la scène indépendante.

Entre démos, chansons live, reprises et remixes, nous avons des choses assez intéressantes comme la version live des «White Onions» de Foals d’Alexandra Palace, The Magic Gang sur “Club Tropicana”, une nouvelle chanson de Baxter Dury et Les Vaccins jouent à “Internet Disco” avec Agent Emotion. Maintenant, il y en a pour tous les goûts.

Comme nous l’avons déjà dit, tout ce qu’ils parviennent à récolter sera utilisé pour financer équipement spécialisé et réutilisable pour les hôpitaux du UK National Health Service, qui travaillent en collaboration avec la campagne Hoods For Heroes lancé par le Dre Natalie Watson au Lewisham University Hospital.

Si vous êtes collectionneurs de vinyle et que vous souhaitez acheter ce bijou avec des perles de Foals, The Wombats, Wolf Alice, The Vaccines et plus, vous pouvez acheter cet album en édition spéciale ICIet le ramener à la maison vous coûtera 25 £ (ou environ 756 pesos mexicains plus frais de livraison).

En parlant de poulains, le groupe a dû reporter sa tournée mondiale 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, avec quelques présentations du Japon et des États-Unis. Bien qu’ils aient deux spectacles programmés dans notre pays, dans le cadre du festival Corona Capital Guadalajara et un autre solo au Pepsi Center de Mexico, Ils n’ont pas encore donné de nouvelles sur ce qui se passera avec ces dates.

En attendant une annonce officielle, écoutons “Black Bull”, une des chansons que Foals a sorti l’année dernière avec la deuxième partie de Tout ce qui n’est pas sauvé sera perdu:

Voir sur YouTube