Fonctionnalité d’activation vocale «Hey Spotify» repérée sur l’application Spotify

Un nouveau code faisant référence à la phrase, Hey Spotify, suggère que les commandes vocales seront bientôt disponibles.

La commande permettrait aux utilisateurs de demander des chansons spécifiques, une liste de lecture, un album ou un artiste avec leur voix. Cette décision est probablement le résultat du relâchement par Apple des restrictions sur son assistant vocal numérique, Siri. Désormais, des applications tierces peuvent s’intégrer à Siri pour lire de la musique. Apple pourrait également envisager d’autoriser des applications tierces comme lecteur de musique par défaut sur les appareils iOS.

Hé, Spotify est la commande référencée dans la dernière mise à jour de l’application, qui a été rétroconçue.

Spotify écoutera une commande Hey Spotify lorsque l’application est ouverte ou sur votre écran. Cela signifie que la commande ne fonctionnera que si vous avez déjà ouvert l’application. Mis à part la conduite, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens utilisent les commandes vocales avec l’application déjà ouverte.

Une autre possibilité est que Spotify travaille sur son propre matériel concurrent. La société de streaming audio est une bizarrerie dans l’industrie du streaming musical. C’est l’une des seules grandes entreprises technologiques qui ne dispose d’aucun équipement pour pousser – au lieu de cela, Spotify s’appuie sur des partenariats matériels.

Il y a environ un an, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Spotify travaillait sur un lecteur embarqué à commande vocale. Ce nouveau produit pourrait sortir cette année – si les chaînes d’approvisionnement ne sont pas interrompues par le coronavirus.

La commande vocale Hey Spotify est logique dans le contexte d’un appareil de véhicule. Amazon a déjà quelque chose de similaire, appelé Echo Auto, apportant Alexa au véhicule. Le haut-parleur de voiture de Spotify se synchronisera avec les autoradios via une connexion Bluetooth. Vous pouvez également configurer des boutons de présélection avec des listes de lecture Spotify – un peu comme des présélections radio.

Commencer par le véhicule est un bon pari pour Spotify, et cela signifie que SiriusXM devrait être inquiet. Spotify espère que son haut-parleur de voiture pourrait attirer de nouveaux abonnés qui passent beaucoup de temps à se déplacer et à écouter de la musique et des podcasts.

