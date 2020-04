Foo Fighters a diffusé le concert qu’ils ont donné à Hyde Park!

Pour tous ceux qui aiment la musique, il semble que les concerts en ligne et certaines performances du passé soient la distraction parfaite pour ces moments où nous ne pouvons pas carrément quitter la maison. Heureusement, de nombreux artistes et groupes tirent au sort cette mission, mais personne comme Dave Grohl et les bien-aimés Foo Fighters.

Pas plus tard qu’hier, le leader du groupe aux côtés du batteur Taylor Hawkins a publié la version caritative de “Times Like These”, qu’ils ont enregistré pour la BBC aux côtés d’un groupe d’artistes comme Dua Lipa, Rita Ora, Chris Martin et plus encore. Bien qu’ils n’aient rien dit sur la sortie de musique juste sortie du four, Ce n’est pas la seule surprise que nous nous préparions à secouer ces jours de quarantaine.

Ce 24 avril Les Foo Fighters ont mis gratuitement une présentation très spéciale sur leur chaîne YouTube. C’est le concert que Seattle a donné le 17 juin 2006 à Hyde Park à Londres, juste au moment où ils faisaient la promotion de l’un des albums les plus importants de toute leur carrière, En votre honneur, d’où viennent des chansons que nous aimons tous comme “Resolve”, “No Way Back” et “Best of You”.

Pour ce showazo, le groupe avait une composition de rêveparce qu’ils ont ouvert de grands musiciens et légendes comme Mötorhead et des groupes qui pourraient facilement faire la une des festivals dans toutes les régions du monde, comme Queens of the Stone Age, Angels & Airwaves et Juliette And The Licks, de quoi envier les près de 70 000 personnes qui ont eu la grande chance d’être là.

Comme si cela ne suffisait pas à nous faire voir le concert, sur une heure et vingt minutes, Dave Grohl et compagnie ont donné une conférence sur la façon de faire un concert de rock massif, aventurer des classiques comme “Everlong”, “All My Life” et 14 autres titres, avec toute l’attitude et le pouvoir qui les ont toujours caractérisés. ICI vous pouvez consulter la setlist.

Pour finir, et comme les surprises ne manquent jamais dans les présentations Foo, Dave a invité Lemmy Kilmister sur scène pour jouer “Shake Your Blood” de Probot (ce projet que Grohl a mis en place avec ses idoles métalliques) et ils sont même apparus Brian May y Roger Taylor de Reine pour que la foule immense se tienne “Nous vous bercerons” y “Attachez votre mère”. Vous pouvez donc imaginer comment tout cela est arrivé.

Mais assez parlé Nous vous laissons agir avec l’une des présentations les plus importantes de la carrière des Foo Fighters que nous pouvons maintenant profiter pleinement du confort de nos maisons: