Foo Fighters annonce ‘D.C. Célébration du 25e anniversaire de Jam ‘

Après deux ans et plus de 70 000 personnes servies, FOO FIGHTERS apportent le Confiture de Cal à D.C .: Ce 4 juillet, considérez-vous comme Foo-rally invité à une célébration toute la journée du 25e anniversaire de ce premier album qui a tout commencé – le tout à FedExField en Dave Grohl‘est un terrain de jeu formatif.

C’est vrai que Grohl le premier album d’un groupe de musiciens devenu disque de platine est entré dans ce monde le 4 juillet 1995. Et maintenant 10 albums, pas moins d’une douzaine Grammys et d’innombrables voyages autour de l’arène, du stade et des festivals du monde plus tard, il est temps de rejoindre Dave Grohl, Nate Mendel, Taylor Hawkins, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee en commémorant cette étape.

En plus de l’attraction principale habituelle d’un brevet FOO FIGHTERS rockathon, le premier D.C. Jam comprendra une journée et une nuit complètes de représentations d’ambassadeurs de tous les points de la carte musicale des États-Unis: de Lexington en passant par Nashville, plusieurs Grammy, Académie de musique country et Prix ​​de la Country Music Association gagnant Chris Stapleton; représentant Virginia Beach, prix de l’Académie candidat et multiple Grammy, PARI, Prix ​​Billboard Music et Prix ​​Image NAACP chanteur / compositeur / producteur gagnant Pharrell Williams; dès les premiers jours de la scène punk de Los Angeles, le premier groupe entièrement féminin à figurer en tête des charts avec un album qu’ils ont écrit et joué eux-mêmes, LES GO-GO’S; Né à Seattle et élevé dans le Lowcountry de Charleston SC, TROUPEAU DE CHEVAUX; Et pour compléter le projet de loi de genre / géo-couvrant D.C.Jam: DURAND JONES ET LES INDICATIONS (Bloomington IN), LES REGRETTES (LA.), BEACH BUNNY (Chicago), et RADKEY (Saint-Joseph, MO). Live Nation produira l’événement.

FOO FIGHTERS et les organisateurs du festival sont, bien sûr, conscients du fait que tout le monde a besoin d’un répit occasionnel du rock, et en tant que tel D.C. Jam comprendra des attractions secondaires, y compris un concours de barbecue, une fête de hayon, des manèges, des jeux et plus à ajouter et à annoncer à l’approche de la date.

FOO FIGHTERS la prévente des fans débutera le mardi 3 mars à 12 h. ET.

Citi est la carte de crédit officielle de prévente de D.C Jam. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mardi 3 mars à 12 h. ET à travers Citi Entertainment.

Les billets seront mis en vente au public à partir du vendredi 6 mars à 10 h HE.

