Foo Fighters annonce des dates reportées pour le reste de la ‘Van Tour’ 2020

FOO FIGHTERS ont reporté toutes les dates sur leur annonce précédemment “Van Tour” en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Le trek, qui devait initialement avoir lieu en avril et mai, verra le groupe jouer dans les mêmes villes que pendant FOO FIGHTERS‘1995 tournée quand Dave Grohl, Nate Mendel et Pat Smear prendre la route dans une camionnette Dodge.

Grohl a déclaré dans un communiqué: “Salut, c’est Dave. Souviens-toi de moi? Le gars qui ne voulait même pas reporter un spectacle quand ma putain de jambe tombait?

“Eh bien … jouer un concert avec une chaussette pleine d’os cassés est une chose, mais jouer un spectacle quand VOTRE santé et votre sécurité sont en danger en est une autre …

“Nous vous aimons, les gars. Alors faisons-le bien et vérifions la pluie. L’album est terminé, et c’est putain de tueur. Les lumières et la scène sont dans les camions, prêtes à partir. La DEUXIÈME nous donne le feu vert , nous viendrons déchirer la merde comme nous le faisons toujours.

“Maintenant va te laver les mains.”

“Van Tour” spectacles reprogrammés:

Précédemment prévu le 12 avril



Nouvelle date le 5 décembre



Phoenix, AZ



Talking Stick Resort Arena



https://FooFighters.lnk.to/Phoenix

Précédemment prévu pour le 14 avril



Nouvelle date le 3 décembre



Albuquerque, NM



Santa Ana Star Center



https://FooFighters.lnk.to/ABQ

Précédemment prévu pour le 16 avril



Nouvelle date le 1er décembre



Oklahoma City, OK



Arène énergétique de Chesapeake



https://FooFighters.lnk.to/OKC

Précédemment prévu le 18 avril



Nouvelle date 17 octobre



Wichita, KS



Intrust Bank Arena



https://FooFighters.lnk.to/WKS

Précédemment prévu pour le 20 avril



Nouvelle date le 9 octobre



Knoxville, TN



Aréna de Thompson-Boling



https://FooFighters.lnk.to/KTN

Précédemment prévu le 10 mai



Nouvelle date le 15 octobre



Green Bay, WI



Resch Center



https://FooFighters.lnk.to/GBWI

Précédemment prévu le 12 mai



Nouvelle date le 7 octobre



Grand Rapids, MI



Van Andel Arena



https://FooFighters.lnk.to/GRMI

Précédemment prévu le 14 mai



Nouvelle date le 13 octobre



Cincinnati, OH



Heritage Bank Center



https://FooFighters.lnk.to/Cincy

Précédemment prévu le 16 mai



Nouvelle date le 5 octobre



Détroit, MI



Arène Little Caesars



https://FooFighters.lnk.to/Detroit

Précédemment prévu le 18 mai



Nouvelle date le 3 octobre



Cleveland, OH



Rocket Mortgage Fieldhouse



https://FooFighters.lnk.to/Cleveland

Précédemment prévu le 20 mai



Nouvelle date le 1er octobre



Hamilton, ON



Centre Firstontario



https://FooFighters.lnk.to/HON

Grohl a récemment parlé à Kerrang du Royaume-Uni! magazine sur le suivi du groupe à venir en 2017 “Béton et or”, révélant cela, “Nous venons de terminer un autre putain de disque, et j’en suis tellement fier. C’est différent de tout ce que nous avons jamais fait.

“Je suis vraiment excité que les gens l’entendent et j’ai hâte de sauter sur cette putain de scène pour y jouer”, a-t-il poursuivi. “Il y a des refrains sur ce disque que 50 putains de milliers de personnes vont chanter, et ça va rassembler les putains de cœurs de tout le monde à ce moment-là. Et c’est de cela qu’il s’agit.”

Grohl également réfléchi sur FOO FIGHTERS“25e anniversaire des débuts éponymes du groupe en 1995, en disant:” Honnêtement, ce n’est pas comme si nous faisions ça depuis 25 putains d’années. C’est drôle, certaines personnes mesurent le temps en jours, mois et années. Mais avec moi, je mesure le temps en termes musicaux. Quand je pense à 1995 à 1996, c’était une chose. Quand je pense à 1990 à 1999, c’est une autre, et ainsi de suite. Je vois ma vie dans ces marqueurs qui sont représentés par notre musique. J’ai l’impression d’avoir écrit cette grande histoire, et des paroles et des chansons spécifiques se rapportent à des choses spécifiques qui m’arrivaient à cette époque. “

Sept de FOO FIGHTERS‘albums ont atterri dans le top 10 du Billboard, dont celui de 2014 “Autoroutes sonores”, qui a fait ses débuts et a culminé au n