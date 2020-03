Foo Fighters annonce le D.C. JAM Festival 2020

En 2017 et 2018, Foo Fighters a accueilli le festival Cal Jam à San Bernardino. Maintenant, le groupe rapproche son festival de la capitale nationale. Le tout premier D.C.JAM a lieu le 4 juillet à Landover, dans le FedExField du Maryland. L’événement d’une journée mettra en vedette des performances des Foos, Band of Horses, Pharrell, Chris Stapleton et autres. Consultez l’affiche ci-dessous.

Ce printemps, Foo Fighters célébrera son 25e anniversaire avec une tournée nord-américaine. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

