Foo Fighters annonce sa tournée du 25e anniversaire

Foo Fighters a annoncé une tournée célébrant le 25e anniversaire du groupe. Le Van Tour 2020, qui revisitera les villes que Foo Fighters a visitées en 1995 derrière leur premier album éponyme, démarre le 12 avril à Phoenix et les emmènera à travers l’Amérique du Nord. Retrouvez la liste complète des dates de tournée du groupe ci-dessous et achetez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le dernier album de Foo Fighters était Concrete and Gold en 2017.

