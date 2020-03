Foo Fighters, Chris Stapleton et le Go-Go’s Lead DC Jam Festival

Les Foo Fighters ont dévoilé la programmation de leur premier DC Jam Festival qui comprend Pharrell Williams, Chris Stapleton, The Go-Go’s, Band of Horses et plus le 4 juillet à Landover, FedExField de MD.

L’événement d’une journée – qui commémore le 25e anniversaire de la Foo Fighter premier album – a quelque chose pour tout le monde, avec une facture d’artiste qui couvre non seulement les États-Unis, mais aussi une variété de genres. Les Foo Fighters rejoindront les pionniers du power-pop The Go-Go’s, le tour de force primé Pharrell Williams, la superstar de Nashville Chris Stapleton et les rockeurs indiens Band of Horses.

La scène accueillera également l’acteur indie-pop Beach Bunny, Riot Grrrls The Regrettes, Soul Quintette Durand Jones et les indications et le trio punk-rock des frères, Radkey. En plus d’une journée pleine de musique, DC Jam offrira une variété d’activités dignes du Jour de l’Indépendance, y compris un concours de barbecue, une fête de hayon, des manèges, des jeux et plus encore.

Le 4 juillet 1995, l’ancien batteur de Nirvana Dave Grohl a dévoilé le premier album éponyme de son nouveau groupe, Foo Fighters, dans le monde entier. 10 mois auparavant, Grohl avait écrit et enregistré une démo dans son home studio, jouant lui-même presque toutes les parties instrumentales.

Initialement conçue comme un projet thérapeutique pour se remettre de la mort prématurée de son ancien compagnon de groupe, Kurt Cobain, la démo a été partagée entre les amis de Grohl, sous le nom anonyme de “Foo Fighters”. La musique était trop bonne pour rester underground, et l’album a finalement été publié par Capitol Records. Avec les encouragements de son ami Tom Petty, Grohl a décidé de constituer un groupe à part entière et de prendre ses chansons sur la route.

Après sa sortie, Foo Fighters est devenu une sensation alt.rock dans le monde entier. L’album a été certifié platine aux États-Unis et a produit plusieurs singles populaires, dont «This Is A Call», «I’ll Stick Around» et «Big Me».

Le groupe – dont la composition actuelle se compose de Grohl, du batteur énergique Taylor Hawkins, du bassiste Nate Mendel, du claviériste Rami Jaffee et des guitaristes Pat Smear et Chris Shiflett – a depuis sorti huit autres albums studio, remporté une douzaine de Grammy Awards et vendu des millions de records dans le monde entier. À la fin de l’année dernière, le groupe a annoncé qu’il s’apprêtait à sortir l’album numéro 10 cet été.

Après deux ans, les Foo Fighters ramènent le Jam Fest de Californie sur le terrain de formation de Grohl, Washington DC.

La pré-vente des fans de Foo Fighters débutera le mardi 3 mars à 12 h HE, tandis que la pré-vente des fans de Chris Stapleton débutera le jeudi 5 mars à 12 h HE.

Les billets pour DC Jam Festival seront mis en vente au public le vendredi 6 mars à 10h HE.

