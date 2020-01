Foo Fighters essaie un nouveau rola et promet “des choses vraiment folles” d’ici 2020

Juste pour nous laisser vouloir en savoir plus … À l’occasion de leur 25e anniversaire en tant que groupe, les Foo Fighters ont partagé un avant-goût d’une chanson qu’ils y ont enregistrée pour leur sortie. De plus, ils ont préparé leurs fans en disant que “des choses vraiment folles” arrivent pour cette année.

Dans les premiers jours d’octobre, lors de la présentation des Foo Fighters au festival Rock in Rio au Brésil, Dave Grohl a annoncé que le groupe visiterait le studio pour enregistrer leur nouvel album. Apparemment, toutes ces démos Taylor Hawkins Il a dit qu’il avait Grohl dans sa manche, ils portent de très bons fruits.

Prenant cette annonce sur leurs réseaux sociaux, Dave Grohl et l’entreprise ont été surpris et reconnaissants d’avoir atteint le quatrième siècle ensemble. “Merde! 25 ans?! »A commencé le post. “Merci à tous d’être avec nous année après année … pour avoir chanté et fait de chaque spectacle la meilleure nuit de notre vie”. Les Foos ont poursuivi en disant qu’ils «ne faisaient que commencer» et ont demandé à leurs abonnés de «boucler la ceinture» en préparation pour leur prochain et dixième album. “Ça va être une année de folie pleine de choses vraiment folles”, ont-ils ajouté pour laisser tout le monde avec du sang bouillonnant au rythme de “No Way Back”.

Putain de merde !!! 25 ans?!

Merci les gars d’être avec nous année après année… d’avoir chanté et d’avoir fait de chaque spectacle la meilleure nuit de notre vie.

Nous commençons juste, donc

Bouclez-vous, 2020… ça va être une année Folle pleine de merde sérieusement folle… # FF25 # FF2020 pic.twitter.com/BVesTPAIDp

– Foo Fighters (@foofighters) 14 janvier 2020

Avec le tweet, il y a une animation en noir et blanc avec la bande sonore d’un clip de 30 secondes de nouvelle musique. L’instrument court à guitare se penche vers la sortie la plus lourde des Foo Fighters. Ces 30 secondes suffisent pour savoir que l’on peut s’attendre au meilleur.

L’époque des Foo Files est sur le point de mettre fin à l’arrivée de nouveau matériel d’étude. Donc avec ces recommandations, il est temps d’attendre une bonne année pour le rock. Pendant ce temps, Dave Grohl et Taylor Hawkins ont partagé des hommages émouvants au batteur de Rush Neil Peart, décédé la semaine dernière.