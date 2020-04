Ford a giflé avec 8,1 millions de dollars de poursuite pour violation de droit d’auteur

La bibliothèque de musique numérique Freeplay Music a déposé une plainte pour violation de droit d’auteur de plusieurs millions de dollars contre Ford Motor Company.

Une version modifiée de la plainte a été partagée exclusivement avec Digital Music News tard lundi 20 avril. Au début du document fermement rédigé, Freeplay Music allègue avoir été victime d’une «violation intentionnelle du droit d’auteur» commise «par une société de plusieurs milliards de dollars trop bon marché pour obtenir une licence».

Freeplay ne s’arrête pas au fur et à mesure du dépôt. Sans recevoir de licence d’utilisation ou de permission, Ford a présenté de la musique Freeplay sous copyright «dans ses publicités diffusées sur le Web», selon la plainte. Les violations du droit d’auteur se sont produites «à une échelle époustouflante» et, bien sûr, «continuent jusqu’à ce jour», selon le texte.

Freeplay a mis au jour les cas potentiels de violation du droit d’auteur avec l’aide de TuneStat, un détecteur d’empreintes digitales numériques et de redevances non rémunérées. En 2017, TuneStat a identifié des cas possibles d’infraction dans les vidéos Ford et a rapidement notifié Freeplay. À partir de là, la plainte indique que Freeplay a bouclé et a entrepris le processus minutieux de repérer d’autres cas de violation présumée du droit d’auteur, ce qui s’apparentait à “trouver une aiguille dans une botte de foin”.

En fin de compte, le demandeur a trouvé 54 cas de violation présumée du droit d’auteur couvrant 74 des vidéos promotionnelles de Ford.

Freeplay et son équipe juridique demandent 150 000 $ pour chacune de ces violations de droits d’auteur revendiquées, ce qui porte le total des dommages-intérêts demandés à 8,1 millions de dollars.

Digital Music News s’est entretenu avec l’avocat Richard Busch, qui représente Freeplay dans l’affaire. Sa réponse catégorique: «Tout ce que nous avons à dire en ce moment est exposé dans la plainte très détaillée que nous avons déposée. Nous sommes très impatients de plaider maintenant cette affaire sur le fond. »

Au moment d’écrire ces lignes, Ford n’avait pas commenté publiquement le procès de Freeplay. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, a été particulièrement touché par la pression financière de la crise des coronavirus, sa valeur par action touchant des prix sans précédent depuis le lendemain de la crise financière de 2008.