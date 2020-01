Four Tet annonce le nouvel album de Sixteen Oceans

Four Tet a annoncé un nouvel album, Sixteen Oceans. Le producteur a posté une photo d’une note collante décrivant la liste des pistes sur Instagram avec la légende «Le nouvel album est terminé». Sixteen Oceans arrive en mars 2020. Voir la liste complète des pistes ci-dessous. Le record suit son dernier LP, New Energy 2017, une paire de LP live et le record à trois pistes Anna Painting.

En 2018, Four Tet a également partagé un mix essentiel de la BBC avec un remix de Kaitlyn Aurelia Smith, ainsi que des morceaux de Selena Gomez, Britney Spears, Destiny’s Child, etc. En 2016, il a partagé Randoms, un album comprenant la musique de divers disques de compilation au fil des ans.

Revisitez l’interview de Pitchfork en 2013 avec Four Tet.

