Four Tet partage le nouveau single “Baby” en collaboration avec Ellie Goulding

Il y a quelques jours, Four Tet a annoncé la sortie de son nouvel album Seize océans Quelque chose qui n’a surpris personne, car 2019 a été une année incroyablement active pour le producteur de musique électronique britannique. Mais cela n’a nullement provoqué la réception de la nouvelle avec rien de moins que de la joie. Maintenant, pour garder les esprits pleins, vient de partager “Baby”, le premier single de son album en collaboration avec Ellie Goulding.

Dans “Baby”, Kieran Hebden livre une très belle chanson. Avec des voix coupées de Goulding et une danse rythmée accompagnée de synthétiseurs mélodiques et enveloppants, il nous montre la ligne qu’il décide de poursuivre dans Seize océans Mais le meilleur reste à venir: vers la minute deux, tout ce qu’il nous enseigne finirait par se diluer dans un silence accompagné d’un piano et de sons naturels. Seulement pour finir progressivement à la fête où il nous a quittés auparavant.

Pour l’annonce de Seize océans, Four Tet a publié une photo d’un pense-bête décrivant la liste des chansons qu’aura le successeur de son dernier LP, New Energy de 2017. Dans cet article, il a écrit: “Le nouvel album est prêt.” Et heureusement, il sera avec nous en mars de cette année. Dans environ deux mois.

Le nouvel album est fait pic.twitter.com/osKASijVqL

– Four Tet (@FourTet) 21 janvier 2020

Bien que “Baby” soit le premier single de l’album, ce n’est pas la première chanson sortie par Four Tet qui fera partie de l’album. En 2019, il a sorti “Teenage Birdsong”, une des chansons que nous pouvons voir dans la note collante qui contient la setlist. Avec “Teenage Birdsong”, Kieran Hebden a également sorti “Dreamer” et “Only Human”.

Sixteen Oceans arrivera pour devenir le dixième album de la discographie de Four Tet. Jusqu’à présent, et grâce aux rythmes et rythmes électrisants de Londres, huit d’entre eux sont entrés dans le top 100 du UK Album Chart. Être l’un des meilleurs producteurs de musique électronique au Royaume-Uni. D’après ce que nous entendons dans “Teenage Birdsong” et “Baby”, cet album sera très bien. Il ne reste plus qu’à attendre la date de sortie.