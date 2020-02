Fox To Air Couverture du concert ‘Fire Fight Australia’ avec Queen + Adam Lambert et Alice Cooper

Renard diffusera une couverture spéciale du concert-bénéfice étoilé Fire Fight Australia le samedi 29 février (de 23 h à 12 h HE / PT). Le concert de 10 heures, qui a lieu le 16 février au stade ANZ de Sydney, profite aux principales organisations fournissant une assistance vitale à court, moyen et long terme pour le sauvetage, la récupération et la réhabilitation dans les zones australiennes touchées par le feu. Des musiciens de renommée internationale et locaux s’uniront pour partager une scène pendant la période de besoin du pays.

Les performances musicales prévues pour apparaître incluent des légendes mondiales du rock REINE + ADAM LAMBERT, Alice Cooper, Prix ​​Grammy-auteurs-compositeurs-gagnants Michael Bublé et K.D. Lang, 5 SECONDES D’ÉTÉ et plus. RenardLa couverture spéciale du concert sera organisée par Prix ​​Grammy gagnant et Golden Globe candidat Olivia Newton-John.

Tous les revenus générés par le Renard spécial ira directement pour soutenir la Fondation pour le renouveau rural et régional (FRRR), une organisation travaillant sur le terrain avec les communautés rurales australiennes touchées par la catastrophe, en les aidant à reconstruire.

En Australie, le concert sera diffusé en direct dimanche Canal 7 et 7plus, et Fox8 et Foxtel GO.

Plus tôt cette semaine en Australie, les responsables des incendies ont annoncé que tous les incendies en Nouvelle-Galles du Sud étaient maîtrisés pour la première fois cette saison des feux de brousse. Les feux de brousse ont détruit plus de 2 400 maisons et brûlé plus de 13 millions d’acres dans l’État le plus peuplé du pays.

