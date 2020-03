Fozzy reporte la tournée «Sauver le monde» pour cet été

FOZZY a annoncé le report “Sauver le monde” tournée commençant le 10 juillet à Columbus, Ohio et se terminant le 5 septembre à Orlando, Floride. En raison des préoccupations croissantes de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et de la volonté de se conformer aux CDC et aux réglementations gouvernementales, FOZZY a réalisé qu’il était nécessaire de reprogrammer le trek, initialement prévu du 16 avril au 9 mai, par nécessité pour assurer la sécurité et la santé des fans. Cela étant dit, FOZZY est ravi de reprendre la route cet été et sera rejoint par le soutien de PAR LE FEU, ROYAL BLISS, SATELLITE NOIR (20-30 août) et ZÉRO THÉORÈME (10 juillet – 8 août).

“À la lumière de la pandémie qui retient l’attention du monde, il est temps de faire le bon choix et de reporter la partie d’avril / mai de ‘Sauver le monde’ tournée pour la sécurité et le bien-être de chacun “, déclare FOZZY chanteur Chris Jericho. “Cependant, nous vous promettons, une fois que le monde sera revenu sur son axe et VRAIMENT sauvé, FOZZY sera de retour pour vous tenir dans nos bras aimants et littéralement ROCK tous vos problèmes !! Voir tout le monde bientôt et en attendant et entre les temps, veuillez rester en bonne santé et en sécurité. Nous réussirons ensemble. “

FOZZY se prépare à sortir son nouvel album complet, “2020”, cet automne. Le LP présente la dernière chanson à succès du groupe “Nulle part où courir”, qui a récemment atteint le Top 10 du palmarès radio. La chanson est le troisième morceau du groupe à figurer dans le Top 10 à la radio rock, après “Judas” et “Sans douleur”.

“Sauver le monde” des dates de tournée:

10 juillet – Columbus, OH – Newport Music Hall



11 juillet – Grand Rapids, MI – Élévation @ intersection



12 juillet – Chicago, IL – Bottom Lounge



13 juillet – Indianapolis, IL – Hi-Fi



16 juillet – Cadott, WI – Cadott Rockfest *



30 juillet – Harrison, OH – Blue Note



31 juillet – Flint, MI – Atelier d’usinage



01 août – Sheboygan, WI – Brat Days *



02 août – Angola, IN – Salle éclectique



03 août – Belvidere, IL – Apollo Theatre



06 août – Ft. Madison, IA – Riverfest *



07 août – Sioux Falls, SD – District



08 août – Minot, ND – Original



09 août – Sturgis, SD – Iron Horse *



20 août – Lancaster, PA – The Chameleon



21 août – Pittsburgh, PA – Jergel’s



22 août – Cleveland, OH – The Winchester



23 août – Buffalo, NY – Iron Works



24 août – Baltimore, MD – Soundstage



27 août – Johnson City, TN – Capone’s



28 août – Chattanooga, TN – Songbirds



29 août – Charlotte, NC – Métro



03 septembre – Savannah, GA – Victory North *



04 septembre – Tampa, FL – 98Rockfest *



05 septembre – Orlando, FL – anniversaire de la journée de la terre *



18 septembre – Appomatax, Virginie – Blue Ridge Rockfest

* les supports n’apparaissent pas

