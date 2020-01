«Frampton Comes Alive»: l’épiphanie en direct de Peter Frampton

À l’été 1975, Peter Frampton était quatre albums studio dans sa carrière solo. Sept ans se sont écoulés depuis que, à 18 ans, il a été renommé par le magazine Rave comme le «visage de 68», vers la fin de sa première phase de succès pop en tant que membre de The Herd.

Largement respecté dans toute l’industrie en tant que chanteur, compositeur et surtout en tant que guitariste, Frampton pourrait faire appel à des goûts de Ringo Starr, Billy Preston et des accompagnateurs tels que Klaus Voorman, Andy Bown, Rick Wills et Nicky Hopkins pour contribuer à ses disques, à partir de 1972, Wind Of Change. Il a fait de nombreuses tournées et les albums ont régulièrement fait la moitié inférieure du top 200 du Billboard. Il ne savait pas ce qui allait arriver ensuite. Tout a commencé à se réunir le 13 juin 1975 lors d’un concert à San Francisco, et a culminé en une course épique au n ° 1 après avoir sorti l’album live historique Frampton Comes Alive! le 16 janvier 1976.

Cet été chaud, Frampton était sur la route, en tournée avec l’album A&M qu’il avait sorti en mars de la même année, simplement appelé Frampton. Produit par le guitariste avec Chris Kimsey, il comprenait les versions studio de “ Baby, I Love Your Way ” et “ Show Me The Way ”. Cette dernière chanson comportait un effet de talkbox distinctif puis innovant sur la voix de Peter qui deviendrait l’un des ses marques.

Le 13 juin, Frampton et son groupe ont joué au Winterland Ballroom à San Francisco. “Nous étions propriétaires des ondes à San Francisco”, a-t-il déclaré en 2003. “Après le record de Frampton, je ne pouvais pas faire de mal là-bas, et c’était ma première tête d’affiche.

“Eh bien, dès que nous sommes montés sur scène, il y a environ 7 500 personnes là-bas et j’étais comme” Oh mon Dieu. “Et je pense que cela nous a donné un tel coup de pied dans le cul, nous avons fait ce spectacle qui est celui où vous marchez et allez «Oh, j’aurais bien aimé avoir enregistré ça» – eh bien, nous l’avons fait. C’était donc très spécial. »

Avec d’autres spectacles au Marin Civic Center de San Rafael, en Californie, au Island Music Center de Commack, à New York et au campus de la State University of New York à Plattsburgh, à New York, ce sont les enregistrements qui ont constitué l’un des plus albums live à succès de tous les temps, Frampton Comes Alive.

Le double album est sorti aux États-Unis le 16 janvier 1976, faisant une première apparition provisoire au numéro 191 sur le Billboard 200 deux semaines plus tard. Alimenté par «Show Me The Way», qui est devenu un succès radio et a grimpé dans le top 10 aux États-Unis, au Royaume-Uni et au-delà, l’album a augmenté sans relâche. Le 10 avril, sensationnellement, le guitariste anglais se retrouve au No 1, alors que Frampton Comes Alive arrache la première place à les Aigles’Greatest Hits 1971-1975 compilation pour passer un total de dix semaines au sommet, flip-flopping au sommet avec Ailes«À la vitesse du son.

Cette même semaine, Comes Alive a remporté sa première certification platine en Amérique pour un million d’expéditions. En juin, Frampton avait entre les mains un autre single à succès de l’album avec «Baby, I Love Your Way»; en septembre, un autre toujours avec “Do You Feel Like We Do”, qui a culminé au n ° 10 sur les charts Hot 100 des 13 et 20 novembre.

Frampton a rappelé que lorsque l’album a été publié, «nous pensions que ce pourrait être un disque d’or, 500 000. Et bien sûr, il l’a pratiquement fait au cours des deux premières semaines. En six semaines, je pense, c’était le numéro 1, et ça s’est passé 1-2-1-2 tout l’été, c’était incroyable. »

Chris Welch dans Melody Maker a écrit que l’album “marque l’évolution de Peter Frampton en une figure rock majeure, armée d’années d’expérience.” Comes Alive est devenu l’album le plus vendu en Amérique en 1976, et il n’a jamais cessé de se vendre. Au cours de l’été 2011, la RIAA l’a certifié huit fois platine, et les ventes dans le monde ont été signalées au double de ce total.

Frampton n’atteindra plus jamais des ventes aussi vertigineuses, mais à l’été 1977, il était prêt avec son prochain album studio, Je suis en toi. Cela a passé un mois au n ° 2 aux États-Unis, le single de la piste titre a également atteint la deuxième place du Hot 100. À partir de cette nuit historique de 1975 à San Francisco, la carrière de Peter Frampton a eu une nouvelle distinction, et une la lueur de platine était juste au-dessus de l’horizon.

