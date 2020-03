«Frampton»: la percée de Peter’s Pre-‘Frampton Comes Alive ‘

Cet album s’est avéré être la percée de Peter Frampton en Amérique. Frampton est sorti début mars 1975, juste avant le 25e anniversaire de Peter, en tant que quatrième album solo de l’ancien membre du Herd and Humble Pie.

Frampton est entré dans le palmarès des albums américains le 29 mars et a commencé une ascension régulière jusqu’à ce qu’il atteigne le numéro 32, passant plus d’un an sur la liste des best-sellers, aidé en grande partie par la sortie de Frampton Comes Alive en janvier 1976. Finalement, l’album Frampton a été certifié or par la RIAA pour 500 000 envois le 13 septembre 1976.

Écoutez Frampton en ce moment.

Frampton est un enregistrement fascinant de ce qui se passait juste avant que la carrière solo du chanteur-guitariste anglais ne devienne stratosphérique. Le disque présente les versions originales en studio de l’hymne de Comes Alive «Show Me The Way» et de la ballade «Baby I Love Your Way», présentées ici dans un medley avec «Nassau».

La connexion Ronnie Lane

Enregistré à la fin de 1974 et au début de 1975 au château de Clearwell dans le Gloucestershire, en utilisant le studio mobile appartenant à Ronnie Lane of the Faces. Produit par Frampton lui-même, avec Chris Kimsey, il présentait Frampton non seulement à la guitare principale mais aussi au piano, à l’orgue, à la guitare acoustique, à la basse sur “ Baby I Love Your Way ” et, bien sûr, ce qui est devenu son effet de boîte vocale de marque sur “ Show Me Le chemin.’

Maintenant très bien son propre patron, en tant que leader, Frampton a écrit chaque morceau de l’album, qui mettait en vedette son ancien collègue Herd Andy Bown jouant de la basse, avec John Siomos à la batterie. Le jeu lyrique et mélodique de Peter est tout au long de la scène, avec notamment la jolie «One More Time» et la réflexion «The Crying Clown», qui met en vedette Poli Palmer de Family on vibes. ‘Penny For Your Thoughts’ a montré sa dextérité pour un instrument acoustique.

Frampton a également poursuivi sa progression régulière dans les charts américains depuis le début de sa carrière solo. Le vent de changement de 1972 avait atteint le n ° 177 sur le Billboard 200, après quoi le Camel de Frampton a culminé au n ° 110 en 1973. Puis Somethin’s Happening de 1974 a fait presque aussi bien au n ° 125. Porté par le phénomène Comes Alive, Frampton a passé 64 semaines sur le graphique américain.

Frampton peut être acheté ici.

Suivez la liste de lecture officielle Peter Frampton Best Of.