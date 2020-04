Frank Iero de My Chemical Romance vous apprend à jouer ses chansons à la guitare

Avec des jours qui passent entre quatre murs, être occupé est l’une des choses les plus importantes pour rester en bonne santé. Par exemple, apprendre à jouer d’un nouvel instrument est une excellente idée pour tuer le temps libre. Attention, tout n’est pas regarder la télévision. Si vous êtes de ceux qui ont déjà mis la main à l’action et saisi une guitare pour apprendre, vous devez savoir qu’il existe un nouveau professeur de luxe. Frank Iero, le guitariste de My Chemical Romance, profite de ses vidéos tutorielles de tournage pour vous montrer certains des plus grands succès du groupe.

Avec la tournée de retrouvailles My Chemical Romance en pause en raison de la pandémie de coronavirus, Frank Iero était plus que de bonnes vibrations et il a lancé des tutoriels pour vous-même en 2007 (plus ou moins) pour apprendre à jouer les grooves que les deux comme. Bien que l’enseignement ne soit pas particulièrement son truc, Iero lance deux des chansons les plus aimées du groupe du début à la fin: “Ghost of You” et “Welcome to the Black Parade”.

Quant à My Chemical Romance, leur tournée de retrouvailles va maintenant commencer par une série de spectacles au Royaume-Uni et en Europe en juin et juillet, si quelque chose doit s’améliorer d’ici là. Après y avoir joué, ils se dirigent vers l’Amérique du Nord en septembre pour une autre série de spectacles.

A cette époque, c’est quand tous les fans mexicains de Gerard Way, attendent avec les doigts croisés qu’ils partent en tournée au Mexique. Même sans que rien ne soit confirmé, il s’agit d’attendre que nous les ayons finalement de ce côté. Pour l’instant, nous vous laissons une vidéo des riffs préférés d’Iero de My Chemical Romance: