Frank Ocean a créé une chanson en espagnol et ses fans sont devenus fous!

La musique nous sauve à bien des égards en ce moment, pour la majorité c’est une évasion pour tout ce que nous vivons au milieu de la contingence due au coronavirus, pour d’autres c’est un véritable outil pour nous encourager. Quoi qu’il en soit, et malgré les annulations d’événements massifs comme des concerts ou des festivals, Certains artistes ont décidé de créer des chansons ces jours-ci, mais celui qui a fait sensation était Frank Ocean.

Après presque quatre ans de sortie de son dernier album studio, Blonde et la publication de singles ou de mixtapes sporadiques tout au long de cette période, créé deux morceaux qui nous ont laissé un œil carré, car cette fois le bon Frank a laissé de côté sa langue maternelleal – ainsi que d’autres artistes comme Drake l’ont fait– et a été encouragé à chanter dans notre langue. Oui, ce n’est pas une blague de poisson d’avril ou quelque chose comme ça, le producteur est entré en espagnol et la vérité est que rien ne s’est mal passé.

Malgré le fait que ces chansons étaient disponibles depuis quelques mois à travers un vinyle que le musicien américain a mis en vente sur son site Web, on peut enfin les entendre tous mortels. Les deux sujets sont extrêmement mélancoliques et nous sommes sûrs qu’ils atteindront les profondeurs de votre cœur, bien que chacun ait une onde sonore et un thème différents de l’autre, ce qui leur donne leur propre identité.

Le premier d’entre eux s’appelle «Cayendo» et comme nous vous l’avons dit plus haut, Frank Ocean le chante presque entièrement en espagnol. Il s’agit de une ballade d’amour qui mélange des éléments électroniques avec une guitare électrique très subtile et à peine perceptible. Il y chante des phrases assez émouvantes comme «Ce qu’il veut de toi, je ne le refuserais pas, si cela ne m’a pas brisé», je ne briserai jamais. Si je peux supporter ce que je ressens, pourquoi je tombe? (SPOILER: Si vous souffrez d’amour, il serait préférable de l’écouter avec discrétion).

De l’autre côté, nous avons “Cher avril”, pour lequel Frank a mis de côté ses cours d’espagnol pour revenir à l’anglais et dans lequel il dépeint avec nostalgie la relation éphémère de deux amants. Un niveau musical est un autre ces chansons presque ambiantes avec synthétiseurs et guitares que Frank fait depuis son dernier album studio mais ne vous y trompez pas, car bien que cela semble très simple derrière cette chanson, il y a un excellent travail de production que tout le monde peut apprécier. Parfois, le plus simple est le meilleur et M. Ocean le comprend parfaitement.

Biensûr que le fait que Frank Ocean ait créé des chansons et que l’une d’elles soit chantée en espagnol a rendu ses fans fous, en particulier ceux qui parlent espagnol. Étant donné que “Cayendo” était disponible sur toutes les plateformes numériques, certains utilisateurs de Twitter ont commenté avec émotion (et avec des mèmes) la sortie de cette chanson, à tel point que le nom du musicien est devenu une tendance dans notre pays.

C’est pour ça que Ci-dessous, nous vous laissons les meilleures réactions que Frank Ocean nous a laissées avec sa nouvelle chanson, “Falling”:

