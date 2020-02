Frank Ocean dit qu’il sortira une nouvelle chanson sur vinyle

L’année dernière, Frank Ocean a aperçu un remix d’Arca d’une chanson inédite intitulée “Little Demon”. Il a également lancé une précommande pour l’édition vinyle 7 “de” Little Demon “.

Maintenant, selon un e-mail de Frank Ocean’s Blonded.co, il s’avère que “Little Demon” ne sera pas inclus dans le disque de 7 “. Au lieu de cela, il y aura” une nouvelle chanson inédite de Frank Ocean “.

Trouvez la note de Blonded.co, sur laquelle Pitchfork a également été envoyée par e-mail ci-dessous. Pitchfork a contacté les représentants de Frank Ocean pour plus d’informations.

Frank Ocean a sorti Endless and Blonde pour la dernière fois en 2016. Il a officiellement sorti les singles «DHL» et «In My Room» l’année dernière. Il est en tête d’affiche Coachella en avril.

