Frank Ocean fait ses débuts dans le tableau des chansons latines de Billboard

«Cayendo» de Frank Ocean, qu’il a publié plus tôt ce mois-ci, a décroché le chanteur sa première place dans le Top Ten sur n’importe quel tableau Billboard. “Cayendo” a atteint la huitième place du classement Hot Latin Songs cette semaine, selon Billboard.

“Cayendo” est apparu pour la première fois en octobre lorsque Frank l’a prévisualisée lors d’un épisode de son émission RADIO blondie relancée. Il a été officiellement publié avec “Dear April”, arrivant pour la première fois en single uniquement avant le début des chansons sur les plateformes de streaming. “Dear April” et “Cayendo” sont les derniers d’une série de nouvelles chansons, après “DHL” et “In My Room” l’année dernière.

