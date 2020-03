Frank Ocean lance de nouvelles chansons «Dear April» et «Cayendo»

En octobre, Frank Ocean a présenté en avant-première une paire de nouvelles chansons lors de sa toute première soirée club PrEP + à New York. «Dear April» et «Cayendo» ont reçu des remix respectivement de Justice et Sango, et les listes des éditions de vinyle de 7 pouces de la nouvelle musique ont ensuite été mises à disposition en précommande sur la boutique en ligne de Frank. Maintenant, des mois plus tard, ces copies physiques ont finalement été expédiées aux fans.

Il est actuellement difficile de savoir si “Dear April” et “Cayendo” seront publiés sur les services de streaming et les vitrines numériques. Pitchfork a contacté les représentants de Frank Ocean pour d’autres commentaires.

.