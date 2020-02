Frank Sinatra en concert au Royal Festival Hall

Frank Sinatra: In Concert At The Royal Festival Hall était un spécial télévisé de 50 minutes filmé en couleur par la BBC, capturant Ol ’Blue Eyes sur scène à Londres, une de ses villes préférées.

La représentation avait eu lieu le mardi 16 novembre 1970 – 26 jours à peine avant le 55e anniversaire de Sinatra. C’était le deuxième et dernier concert d’un événement caritatif de deux nuits appelé Night Of Nights, qui mettait également en vedette le comédien américain Bob Hope, né à Londres.

Avant que le président ne monte sur scène, il a été présenté au public par la princesse Grace de Monaco. Sinatra avait d’abord connu et travaillé avec elle avant qu’elle ne soit la royauté, lorsqu’elle était l’actrice hollywoodienne Grace Kelly (elle a joué en face de Sinatra dans le film High Society de 1956). À l’invitation de Sinatra, la princesse Grace était intervenue en remplacement de dernière minute de Noël Coward, qui avait été initialement engagé comme compère de nuit mais avait été malade (Sinatra lui a rendu visite à l’hôpital pendant son séjour à Londres).

Après une introduction éclatante de la princesse Grace, qui a décrit la chanteuse née à Hoboken comme «généreuse et chaleureuse», une Sinatra rayonnante est montée sur scène et a plaisanté: «Quel agent de presse!» Soutenu par un bon nombre de premiers appels Musiciens britanniques), il s’est ensuite adonné à une version vibrante du swinger ‘You Make Me Feel So Young’, avec une joie de vivre palpable. Suave et vêtu d’un smoking, Sinatra était au top de sa forme, qu’il soit en train de servir certains de ses anciens favoris («La Dame est un clochard») ou des matériaux plus récents et contemporains (George Harrison“Quelque chose”).

Parmi les temps forts de Frank Sinatra: In Concert At The Royal Festival Hall se trouve ‘Pennies From Heaven’, le deuxième morceau de l’ensemble de Sinatra. Immortelle ode à la joie, écrite par le compositeur Arthur Johnston avec le parolier Johnny Burke, la chanson était une première pour le crooner Bing Crosby, lorsqu’elle est apparue comme le titre de la comédie musicale du même nom de 1936. La chanson est devenue très rapidement un standard de jazz enregistré par, entre autres, Billie Holiday, Louis Armstrong et Stan Getz. Sinatra a d’abord enregistré la chanson sur son LP de 1956 Des chansons pour les amateurs de swing! et plus tard, en 1962, l’a enregistré à nouveau, cette fois en tandem avec le groupe Count Basie sur son 1962 Reprise LP Sinatra-Basie: An Historic Musical First, qui était la première des trois rencontres musicales avec l’homme de jazz aristocratique (les deux autres étaient-ils aussi bien Swing et Sinatra au sable).

«Cole Porter en passant par Nelson Riddle», c’est ainsi que Sinatra a présenté à la fois l’écrivain et l’arrangeur de «I’ve got you under my skin», l’un des numéros les plus populaires du chanteur. Il l’a enregistré pour la première fois en 1946, mais sans doute le rendu définitif a été enregistré dix ans plus tard pour son album classique du Capitole, Songs For Swingin ’Lovers! Sinatra l’a ensuite ciré en studio pour Sinatra de Sinatra en 1963 et, trois ans plus tard, l’a présenté sur son premier LP live, Sinatra At The Sands. Avec «My Way», «Theme From New York, New York» et «One For My Baby», «I’ve got you under my skin» est considéré comme l’une des chansons phares de Sinatra.

Sinatra a clôturé le concert du Royal Festival Hall avec ‘My Way’, un hymne à couper le souffle qu’il avait enregistré en studio seulement deux ans plus tôt, le 30 décembre 1968, mais qui est rapidement devenu un élément clé de son répertoire. Par la suite, il a souvent été utilisé comme le plus proche rideau de ses spectacles en direct.

Au moment où Frank Sinatra: en concert au Royal Festival Hall avait été diffusé à la télévision, le 4 février 1971, son apparition dans la prestigieuse salle de Londres en novembre dernier avait déjà permis de recueillir plus de 100000 £ pour le United World Colleges Fund. Le concert a également été un rappel important que Frank Sinatra était encore très à son apogée. Sa performance londonienne – dynamique, magistrale et parfois transcendante – l’a prouvé sans l’ombre d’un doute.

