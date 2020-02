Frankie Banali de Quiet Riot appelle à l’action pour la détection précoce du cancer

Avant le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer10e Gala des Memorial Awards, qui a eu lieu à l’Avalon à Hollywood, en Californie, le 20 février, RIOT CALME le batteur Frankie Banali a parlé à “Le Blairing Out avec Eric Blair Show” à propos de sa bataille contre le cancer en cours. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “On m’a diagnostiqué un cancer du pancréas de stade IV qui s’était métastasé au foie. Et il n’y a pas de stade V. Et le pronostic d’origine [last April] c’est que je serais mort du milieu à la fin octobre. Et 10 mois plus tard, me voici. Je pense donc qu’il est très important pour les gens d’être proactifs avec leur santé. “

Il a poursuivi: “Il n’y a pas de test pour le cancer du pancréas. J’ai fait de la physique pendant 30 ans d’affilée, et ils ne l’ont jamais trouvé. Et ils l’ont trouvé quand il était trop tard pour vraiment faire grand-chose. Alors je continue à me battre. Mais c’est il est très important pour les gens d’être proactifs et de demander à leur médecin, s’il y a un cancer du pancréas dans leurs antécédents familiaux, de se faire scanner. C’est la seule façon de le savoir – d’obtenir un scanner. Et cela révélera la vérité. Le sang test ne va pas le faire. Il n’y a pas de test. C’est donc très important.

“Si Ronniec’est[[James Dio]le cancer avait été découvert plus tôt, peut-être qu’il aurait été ici pour faire des photos aujourd’hui pour un autre événement. Que Dieu le bénisse.”

Banali a reçu un diagnostic de cancer du pancréas après s’être rendu à l’urgence pour essoufflement, douleur aux jambes et perte d’énergie. Une analyse de ses poumons a capturé une image de son foie, où les premiers points ont été vus. Puis vint la découverte d’une tumeur sur son pancréas. Il est en traitement depuis le printemps dernier et termine maintenant son douzième cycle de chimiothérapie dans l’espoir de réduire ou de contrôler le cancer.

Ronnieveuve et gestionnaire de longue date Wendy Dio commencé le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer après Ronnie‘s la mort en tant qu’organisation caritative 501 (c) (3) financée par le secteur privé et dédiée à la prévention du cancer, à la recherche et à l’éducation.

le Fonds Dio Cancer a recueilli plus de 2,5 millions de dollars à ce jour grâce à ses divers événements annuels et le soutien direct de la vaste communauté de Dio fans du monde entier. C’est leur mission d’aider à éradiquer cette maladie par l’éducation et via Wendymantra: la détection précoce sauve des vies.

Ronnie James Dio a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac, également appelé cancer gastrique, en mai 2010. Souvent, la maladie ne provoque des symptômes qu’à ses stades ultérieurs. Habituellement, au moment du diagnostic du cancer de l’estomac, le pronostic est mauvais.



