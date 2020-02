Frankie Banali de Quiet Riot subit une autre série de chimiothérapie pour le cancer du pancréas

RIOT CALME le batteur Frankie Banali s’est enregistré au centre médical Kaiser Permanente Woodland Hills à Woodland Hills, en Californie, le vendredi 21 février pour subir sa douzième série de chimiothérapie.

Banali a posté une photo de lui dans son lit d’hôpital et incluait le message suivant: “ET COMMENCE AINSI CHEMO # 12 …. PEDALE AU CANCER METAL #fuckcancer!

Banali a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade IV en avril 2019 après s’être rendu à l’urgence pour essoufflement, douleur aux jambes et perte d’énergie. Une analyse de ses poumons a capturé une image de son foie, où les premiers points ont été vus. Puis vint la découverte d’une tumeur sur son pancréas.

Après le diagnostic, Banalila femme de, Regina, tendit la main vers le Réseau d’action contre le cancer du pancréas‘s Patient Central pour des informations sur la maladie et les options de traitement.

Elle a découvert le service de médecine de précision Know Your Tumor PanCAN offres et a été impressionné par le rapport complet que le couple a reçu après BanaliLa tumeur a été profilée moléculairement.

“Ma femme m’a été d’un soutien incroyable”, a déclaré Banali. «Elle gère mes rendez-vous de traitement, mes visites à la clinique… c’est ma plus grande avocate. De plus, elle m’a fait prendre conscience PanCAN et ils ont[[PanCAN]devenir une énorme ressource pour nous. “

Il est en traitement depuis le printemps et termine maintenant sa douzième série de chimiothérapie dans l’espoir de réduire ou de contrôler le cancer.

“La chimio n’est pas une blague,” Banali Raconté PanCAN lors d’une récente visite surprise au siège national. “Tout ce que vous en avez entendu est vrai.”

En octobre dernier, Banali a révélé dans un article sur les réseaux sociaux qu’il luttait contre la maladie depuis six mois, le forçant à manquer plusieurs concerts avec le groupe. Il a été remplacé à ces concerts soit par Johnny Kelly (DANZIG, TYPE O NEGATIF) ou Mike Dupke (GUÊPE.), selon la disponibilité de chaque musicien.

RIOT CALMEspectacles de l’année dernière avec Kelly et Dupke a marqué la première fois que le groupe se produit sans aucun des membres de sa gamme classique: Banali, chanteur Kevin DuBrow, guitariste Carlos Cavazo et bassiste Rudy Sarzo.

Banali a joué son premier spectacle avec RIOT CALME depuis qu’il a annoncé son diagnostic de cancer le 26 octobre au Whisky A Go Go à West Hollywood, en Californie.

Le batteur ressuscité RIOT CALME en 2010, trois ans après la mort du membre fondateur DuBrow.

RIOT CALMEdernier album studio, “Hollywood Cowboys” a été libéré en novembre via Frontiers Music Srl.



ET COMMENCE donc CHEMO # 12 …. PÉDALE AU CANCER METAL #fuckcancer! SOUHAITANT À TOUS UN WEEK-END MERVEILLEUX!

Publié par Frankie Banali le vendredi 21 février 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).