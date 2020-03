Franz Ferdinand accueillera une «soirée d’écoute» en direct de son premier album!

Franz Ferdinand vous a bien couvert cet après-midi afin que vous puissiez passer un très bon moment de détente en ces jours difficiles d’isolement social. Dans le cadre d’une série d’écoutes virtuelles organisées par Tim Burgess, chanteur des Charlatans, le groupe formé à Glasgow, en Écosse, sera la vedette de la session d’aujourd’hui (24 mars). Partageant dans une liste les albums qui joueraient simultanément, Burges a annoncé que l’album que nous écouterons ensemble aujourd’hui n’est ni plus ni moins que le premier album éponyme de Franz Ferdinand.

Tous les fans du monde entier qui souhaitent se joindre à ces soirées devraient commencer à jouer les disques à 16 h 00. Cette fois, il y a beaucoup de fureur pour écouter avec Kapranos l’album avec lequel ils ont été présentés au monde. En plus de jouer l’album sur le point de 16h00, il est important d’avoir votre compte Twitter à portée de main. Grâce à ce réseau social, vous pouvez envoyer des questions à Alex Kapranos (@alkapranos), qui, avec plus de membres du groupe et Tim Burgess (@Tim_Burgess), y répondra en direct en utilisant le hashtag #TimsTwitterListeningParty.

“La première fois que j’ai vu Franz Ferdinand, c’était en 2003 (au Africa Centre de Londres)”, a déclaré Burgess, annonçant Kapranos comme son invité spécial. «Nous nous réjouissons de votre soirée d’écoute ce soir à 22 heures. GMT. Jouez le vinyle, le CD ou l’album comme Kapranos nous guide pas à pas ». Alors maintenant, vous savez, il est trop tard aujourd’hui pour écouter Franz Ferdinand et poser cette question au groupe qu’ils ont toujours voulu poser…

J’ai vu @Franz_Ferdinand waaaaaay pour la première fois en 2003 (au Africa Centre de Londres). Dans l’attente de leur soirée d’écoute ce soir à 22h GMT

Jouez le vinyle, le CD ou diffusez l’album en tant que @alkapranos nous guide piste par piste https://t.co/CuLLUMrwJa pic.twitter.com/KBhLIzMOrc

– Tim Burgess (@Tim_Burgess) 24 mars 2020