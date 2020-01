¡Fraude! Britney Spears nie qu’une galerie présente sa première exposition d’art

Britney Spears donne toujours beaucoup de choses à dire, et la dernière année n’était pas précisément à cause de sa musique, mais à cause de problèmes personnels à la fois de son passé et de ceux qu’il vivait à l’époque. On se souvient tous quand début 2019, la chanteuse a annoncé qu’elle annulerait sa résidence à Las Vegas indéfiniment pour être avec son père, qui était en mauvaise santé et faisait face à une maladie grave.

En avril de la même année, Britney a été surprise en train de quitter une clinique de santé mentale et à partir de ce moment, le hashtag #FreeBritney a commencé à circuler, car une série de courriels et de publications concernant son ex-manager nommé Sam Lutfi, a déclaré que son équipe de direction l’avait forcée à poster des vidéos pour s’assurer qu’elle allait bien quand la réalité était différente … C’est un résumé de certaines des choses qui ont fait de Britney un titre.

Et maintenant, la “Princesse de la Pop” est une nouvelle pour une fraude apparente concernant une galerie qui a annoncé qu’elle présenterait la première exposition d’art solo de Britney Spears intitulée “Parfois tu viens de jouer !!!!!!”. La Galerie Sympa, située dans la ville de Figeac en France, a publié sur ses réseaux sociaux une photo de la chanteuse avec le message suivant: «Nous sommes très heureux d’annoncer que nous présenterons le premier solo de @britneyspears dans une galerie d’art contemporain le samedi 18 janvier 2020 de 18 h à 21 h. #britneyspears #britneybitch #artsyfartsy #sometimesyoujustgottaplay “.

Dans les messages de cette supposée galerie, ils ont utilisé des références de chansons de Britney, par exemple, que l’exposition commencerait samedi et se terminerait “jusqu’à la fin du monde” ou “jusqu’à la fin du monde” pour leur chanson de 2011 Avec le même nom. Le nom de l’exposition présumée, Parfois, tu viens de jouer !!!!!!, est sorti d’un post Instagram de Britney daté de 2017. Ici, nous pouvons voir la chanteuse peindre une image de fleurs avec de nombreuses couleurs dans le jardin de ce qui pourrait être sa maison.

Selon la BBC, L’annonceur de Britney a déclaré “qu’il n’y a aucune vérité dans tout cela”. Ce qui révèle que ce serait une fraude. Britney peint généralement comme un passe-temps, et en fait, une de ses peintures a été vendue aux enchères et l’argent a été donné aux victimes du tournage de masse de 2017 à Las Vegas le 1er octobre. où un homme, depuis une chambre d’hôtel, a tiré sur des centaines de participants qui assistaient à un concert de country. Le solde était de 489 blessés et 58 morts.